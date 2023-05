Köbli Norbert: nem a mesterséges intelligencia által gyúrt forgatókönyv a legnagyobb veszély a szakmára

Legutóbb 2008-ban, 100 napon át sztrájkoltak az amerikai forgatókönyvírók. A problémák most is részben hasonlóak, elégedetlenek a munkakörülményeikkel, sokszor minimálbérért dolgoznak, de ezek mellé most egy egészen új elem is megjelent a követeléseikben, ez pedig a mesterséges intelligenciával kapcsolatos.

Köbli Norbert Balázs Béla-díjas forgatókönyvíró az InfoRádióban elmondta: "Vannak több pénzről szóló követelések, nagyobb részesedést, jobb munkafeltételeket szeretnének. Ez szerintem most egy hisztéria, hogy hirtelen még a mesterséges intelligenciát is szabályozni akarják. Én nem félek a mesterséges intelligenciától, mert eredeti, új tartalmat nem fog tudni előállítani; szintetizálni tud, már létezőkből össze fog gyúrni forgatókönyvet, de az olyan is lesz."

Emellett az előző munkabeszüntetés óta megjelentek a streamingszolgáltatók is, amelyeknél az anyagi és a munkafeltételek is rendezetlenek – tette hozzá.

"Amerikában az írószövetség szakszervezetként és nyugdíjalapként is működik. És az írók úgy érzik, a streamingszolgáltatók nem teljesítik azokat a kötelezettségeket, amelyeket a hagyományos stúdiók igen.

A Netflix annyit költ saját gyártásra, mint az összes hollywoodi stúdió együtt, és ebből a hatalmi helyzetből az írókkal sokszor mostohán bánik."

A Magyar Forgatókönyvírók Egyesületének alapító elnöke szerint Európában és Magyarországon is lenne miért sztrájkolni, csakhogy nem lehet.

"Egész Európában azzal küzdenek a forgatókönyvírók, hogy fix díjat kapnak, és a film gazdasági utóéletéből ki vannak zárva. Kollektíve szerveződni és kiállni a jogokért, arra van igény, de a kontinentális jogrendszerben erre nincs lehetőség, Magyarországon sincs, csak az szerveződhet, aki munkaviszonyban végzi a forgatókönyvírást. Ilyenről én nem tudok Magyarországon, mindenki megbízási jogviszonyban dolgozik, kizárt a sztrájk, kizárt a kollektív szerződés."

A 15 évvel ezelőtti munkabeszüntetés Hollywoodnak végül kétmilliárd dollárjába került. Köbli Norbert szerint fennáll a veszélye annak is, hogy most félkész forgatókönyvek alapján indulnak el a forgatások, a sztrájk azonban hasznot is hoz: az írók ugyanis ilyenkor nem dolgozhatnak a megrendelt forgatókönyveken, unalmukban viszont elkezdenek saját, eredeti történeteket írni.

