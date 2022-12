Jazz és klasszikus zene különleges karácsonyi egyvelege csütörtökön

Hámori Máté elmondása szerint idén is igyekeztek olyan műveket összeválogatni, amik egyrészt a karácsonyi ünnepkörhöz kötődnek klasszikus zenei vonatkozásukban, vagy maguk is klasszikus zenék, másfelől olyanokat, amik nagyon népszerűek, és persze lesz különlegesség is.

Ahogyan minden évben, idén is Mozart Figaro nyitányával indul az este, de felcsendül majd Puccini Bohémélet című operája, valamint Mendelssohn Shakespeare Szentivánéji álom című színdarabjához komponált nyitánya, ami témájában ugyan meglehetősen távol, hangzásvilága miatt viszont annál inkább közel áll a karácsonyi körhöz – fogalmazott az InfoRádiónak a Danubia zenekar művészeti vezetője, hozzátéve: A diótörő sem marad el, hiszen anélkül elképzelhetetlen egy karácsonyi koncert.

Csajkovszkij műve sajátos változatban, a Duke Ellington-Billy Strayhorn féle átiratban is hallható lesz. A karmester megjegyezte, a Danubia zenekar klasszikus feldogozásban, a Modern Art Orchestra jazz átiratok formájában viszi színpadra a műveket, amiknek így végeredményében két vetületük lesz, sőt, lesznek közös tételek is.

Hámori Máté egyetértett azzal, hogy a Danubia zenekar életében nagy hangsúlyt fektetnek a műfaji együttéléseknek, vagy műfaji átjárásnak, átjárhatóságnak. Vagyis a legnagyobb bajnak – ami a zenével a 20. században történt – a műfaji széttöredezettséget tartja. „Hogy könnyűzene, meg komolyzene, hogy ezt így használjuk” – fogalmazott a karmester, aki szerint vitathatatlan, hogy nagyon sokféle stílus és megközelítés van, de alapvetően csak jó zene, vagy rossz zene van. A Danubia pedig minden jó zenét játszik, a cigányzenétől a népzenén keresztül a Kispál és borzig és Quimby-ig, illetve az elektronikus zenén át a kortárs klasszikusokig, nagyon sok minden van a repertoárjukban.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs