Barbie baba lett Tina Turnerből – képek

A Tina Turner-baba a Mattel sztárokat bemutató Barbie-sorozatában született. A babát úgy öltöztették fel, ahogy Turner látható a számhoz készült zenés videóban: fekete miniruhát és dzsekit visel, és haja is olyan, mint a sztáré.

A 82 éves énekesnő közleményben mondott köszönetet a babáért, és hozzátette, hogy megtiszteltetés számára azoknak a meghatározó nőknek a táborához csatlakozni, akiket szintén megörökítettek a legfiatalabb generációknak szánt játékbabákkal.

A nyolcszoros Grammy-díjas Turner az 1960-as és 70-es években hatalmas sikert aratott férjével, Ike Turnerrel koncertezve. Viharos házasságuk 1978-ban ért véget. MATTEL/Handout via REUTERS

A Broadwayn 2019-ben mutatták be az életéről és pályafutásáról készült musicalt. A 2009-ben visszavonult énekesnő is ott volt a darab premierjén. MATTEL/Handout via REUTERS

A Tennessee-ben született Turner 1995-ben költözött Svájcba, ahol 2013-ban házasodott össze zenei producerével, Erwin Bach-hal, és még abban az évben megkapta a svájci állampolgárságot is.

Nyitókép: MATTEL/Handout via REUTERS