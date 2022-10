Sosem hallott Queen-dalt mutattak be – itt meghallgatható

A Queen 1988-ban a The Miracle című albumához játszotta fel a számot, de az végül nem került rá a korongra. A BBC2 rádió csütörtökön először játszotta le az "elveszett" dalt a nagyközönségnek.

2014 óta ez az első új dal, amely Mercury közreműködésével jelent meg. A nyolc éve kiadott Queen Forever albumon három, korábban nem hallott szám szerepelt Mercuryval: a Let Me In Your Heart Again, a Love Kills és a There Must Be More to Life Than This.

A hosszú idő után előkerült számról a gitáros Brian May elmondta: nagyon örül neki, hogy megtalálták. "Ennyi év után nagyszerű újra hallani mind a négyünket.".

A dobos Roger Taylor hozzáfűzte: "valahogy elfeledkeztünk erről a számról, de most itt van ez a kis gyöngyszem".

Az AIDS-ben szenvedő Freddie Mercury 45 évesen 1991-ben hunyt el.

A Face It Alone megjelenése az először 1989-ben a boltokba került The Miracle album november 18-i újrakiadását előzi meg. Az I Want It All, a Breakthru és a The Invisible Man című számokat is tartalmazó lemez első kiadása a megjelenését követően toplistavezető lett Nagy-Britanniában.

Nyitókép: YouTube/Freddie Mercury Solo