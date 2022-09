Zenei albumot adott ki a Ferencváros - 2,1 millió fradistának

"Történelmi pillanat a Fradi életében a lemez megjelenése" - mondta az MVM Dome-ban kedden tartott sajtóeseményen Volly György, a zöld-fehér klub kommunikációs igazgatója

Joós István, a lemezt kiadó Magneoton Music Group vezérigazgatója a labdarúgás és a zene párhuzamait ecsetelte, kiemelve: a focistának és a zenésznek is jó ritmusérzéke kell, hogy legyen, mindkét területen óriási munka szükséges a siker eléréséhez, ahhoz pedig még több, hogy a csúcson maradjon valaki. A zenei szakember arról is beszélt, hogy a CD-n hallható 14 dal különböző stílusú, mégis egységes hangulatot képvisel. Vannak új szerzemények és átdolgozások is az "ország legnépszerűbb előadóinak" tolmácsolásában.

"Kubatov Gábor elnök úrral két közös szenvedélyünk van: az egyik a Fradi, a másik a zene" - mesélte Lotfi Begi lemezlovas és producer a mű megszületésének ötletéről.

"A meccseken sokat beszélgettünk egy esetleges Fradi-lemezről" - mondta, és elárulta: 13 éves kora óta Fradi-drukker, és azzal, hogy a lemez producere lehetett, megvalósult egy álma.

"Mi mindig és mindenben elsők akarunk lenni, amikor lemezt adunk ki, akkor is ez a cél vezérel bennünket" - hangsúlyozta Kubatov Gábor, az FTC elnöke, majd emlékeztetett:

több mint három éve kezdtek beszélgetni a lemezről Lotfi Begivel.

"A művészetben is kell a múzsa csókja, az ihlet, ezért is kellett várni a lemez megszületésére, hogy ilyen jó legyen" - folytatta a sportvezető, majd elárulta, hogy kétévente végeztetnek egy felmérést arról, mennyien kedvelik a Ferencvárost.

"A 2,1 millió fradistának szeretnénk örömöt szerezni és az összetartozás érzését adni ezzel a lemezzel. Továbbá azoknak is szól ez a válogatás, akik még nincsenek ebben a kétmilliós táborban, őket szeretnénk megszólítani a zene erejével" - folytatta az elnök, aki szerint a lemezre ugyanolyan szükség van, mint a sok más egyesületi ajándéktárgyra a mesekönyvtől az ágyneműhuzatig.

Kubatov Gábor a bemutatón részt vevő előadók - többek között Sipos Péter, Hevesi Tamás, Dér Heni, Kozsó - közül külön köszönetet mondott Rúzsa Magdinak, aki az új stadion avatóján a Himnuszt énekelte.

"A nagy Fradi lemez: a zene ereje!" album online és CD-formátumban jelent meg,

4990 forintért kapható a Fradi Shopban,

a labdarúgóbérlettel rendelkező szurkolóknak 15 százalék kedvezményt biztosítanak. A későbbiekben a kifejezetten gyűjtőknek szánt zöld színű bakelit is megjelenik majd 100 számozott példányban.