Operaház: csökkentett költségvetésből is a világ egyik legszélesebb repertoárja

A Magyar Állami Operaház közleményben tudatta, hogy takarékosságból nem fogja megtartani az összes, tervezett programját. Az intézmény főigazgatója az InfoRádióban arról beszélt, hogy azért kellett ezt bejelenteni, mert a jegyvásárlás náluk folyamatos, vagyis, akár már jövő évre is lehet belépőket váltani.

Ókovács Szilveszter sietett hozzátenni, hogy a takarékosság jóformán csak az Eiffel Műhelyház rendezvényeit érinti. Úgy fogalmazott: "Az állam takarékoskodásának jegyében, az állam egyik édes gyermeke, a Magyar Állami Operaház is kénytelen lesz takarékoskodni. Ilyen értelemben nem ágálunk ez ellen, és nem vezetek semmiféle szabadságharcot, mint azt egyesek követelnék."

A főigazgató arról is beszélt, hogy az elmúlt 11-12 évben nem ez az első eset, amikor valamilyen külső ok miatt nehézségeik támadtak, de ahogy a korábbiakat, ezt a mostanit is igyekeznek majd menedzselni. Emlékeztetett rá, hogy

bár elmarad 130 programjuk, még így is meg tudnak tartani több mint háromszázat.

"Aki veszélyben érezné magyar opera vagy balettjátszás ügyét, azt azzal a jó hírrel tudom felvidítani, hogy bőven lesz mód előadásokra jönni. Az Andrássy úti Operaház nemcsak lejátssza a meghirdetett műsorát, hanem még bővítünk is, hiszen, akárcsak az idén, egész jövő nyáron is játszani fogunk" – hangoztatta Ókovács Szilveszter. Arra is felhívta a figyelmet, hogy erre a több, mint 300 előadásra, még van 250 ezer szabad hely.

"Nyilván a kevesebb pénzből csak kevesebb programra futja majd, de mint mindenkinek, az Operaháznak is ki kell vennie a részét a takarékoskodásból. Ezzel együtt sincs veszélyben a magyar operajátszás" – hangsúlyozta a főigazgató.

Ókovács Szilveszter közölte, hogy a spórolás elsősorban az Eiffel Műhelyház azon produkcióit érinti, amelyek kimondottan rétegprodukciók: kortárs balettelőadások, kamaraoperák vagy operakísérletek. Ezek amúgy is egy viszonylag kis teremben, 400 fő előtt zajlanak, szemben az Operaház majdnem ezer vagy az Erkel színház 1750 fős nézőterével – közölte a nemzeti dalszínház vezetője.

A takarékosság miatt levették a színlapról Debussy egyetlen operáját, a Pelléas és Mélisande-ot, vagy Vajda János vígoperáját, A képzelt beteget, de nem fogják bemutatni Philip Glass balettoperáját, a Veszedelmes édent sem – sorolta.

Ezzel szemben az Állami Operaház Andrássy úti főépületében változatlanul játsszák a Carment, a Hunyadit, és megtartják majd az Idomeneo premierjét is. Változatlanul láthatják a nézők a Diótörőt, és novembertől a Richard Wagner négy operájából álló Ring-ciklust.

Ókovács Szilveszter azt mondta:

még ezzel a kicsit takarékosabb évaddal is a világ egyik legszélesebb repertoárját nyújtják.

Szerinte nagyon kevés város tud versenyezni még ezzel a 10 százalékkal kevesebb pénzből gazdálkodó Magyar Állami Operaházzal is.

A főigazgató nem győzte hangsúlyozni, hogy az Operaház úgy működik mintha mi sem történt volna, a takarékosság lényegében csak az Eiffel Műhelyházat érinti majd. Mint mondta, ez egy többcélú intézmény, amely elsősorban próbacentrumként szolgál, másrészt itt készülnek az előadások jelmezei, díszletei és kellékei. Harmadik funkciója a létesítménynek az, hogy itt raktároz az operaház. "Ezek mind változatlanul több fognak működni" – ismertette a főigazgató. Hozzátette, hogy még egy negyedik funkciót sem érint majd a takarékosság, mégpedig a gyerekprogramokat. A spórolás miatt csupán a hétvégente rendezett kortárs előadások fognak elmaradni.

Ókovács Szilveszter külön hangsúlyozta, hogy

elbocsátásokat sem terveznek és a béreket sem fogják csökkenteni.

"Abban bízunk, hogy ez az állapot átmeneti, tart mondjuk másfél évig, addig bőven kihúzzuk, és utána pedig újra, teljes erővel működhetünk, immár az Eiffel Műhelyházban is" – közölte a Magyar Állami Operaház főigazgatója.

