Herendi Gábort megdöbbentette az HBO lépése

Herendi Gábor nem érti, hogyan spórol az HBO azon, hogy már elkészült sorozatokat sem ad le. A rendező elmesélte, hogy a társaság rendkívül igényes produkciókat követelt, ezért legalább egy-másfél évbe telt, amíg például egy forgatókönyvet véglegesíthettek. Ez persze nagyon hasznos folyamat volt, mert a legjobbat hozta ki az alkotókból és forgatókönyvekből. Azért is sajnálja a döntést, mert neki is volt bent olyan projektje, amelyen gondolkodtak a döntéshozók.

Herendi Gábor azt is elmondta, hogy az HBO nem sajnálta a pénzt a gyártásra, ezért rendkívül magas színvonalú, a nyugati sorozatokkal vetekedő filmek készülhettek Magyarországon. Az amerikai társaság jóval többet költött a saját produkcióira, mint amennyit általában a magyar kereskedelmi tévék. Ezért is lehetett minőségi látványvilágot teremteni. A magyar piac rendkívül kicsi, így a hazai kereskedelmi televíziók nem is tudnak annyit költeni a sorozataikra, mint a világcég. Így látványában nem is lehetnek olyanok az itthoni sorozatok, mint az HBO filmszériái.

"Az HBO-val azonos piaci súlyú Netflix is pénzügyi nehézségekkel küzd, ezért egyelőre nem érdeklődik a magyarországi filmgyártás iránt.

Az az érzésem, hogy erről is lecsúszunk"

– mondta az InfoRádiónak Herendi Gábor rendező.

A Warner Bros. Discovery, az HBO anyacége a napokban jelentette be, hogy az HBO nem készít több saját gyártású tartalmat az észak-, és közép-európai régióban, továbbá Hollandiában és a Törökországban sem. Döntöttek arról is, hogy néhány már meglévő tartalmat is eltávolítanak az HBO Max platformról, ezért került le a tavasszal bemutatott A besúgó, valamint az Aranyélet harmadik évada.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán