Nagyszabású koncertturnéra indul Ákos, új helyszínekkel

Ez egy olyan koncertprogram, amellyel korábban még nem turnéztunk. Jelenleg a próbáknak abban a szakaszában vagyunk, amikor kiderül, hogy a dalválogatásunk működik-e. Valószínű, hogy minden tekintetben az idén januári telt házas, remek hangulatú Aréna-előadás fogja adni a gerincét a repertoárnak – mondta az InfoRádióban Kovács Ákos énekes-dalszerző.

Nemcsak magyarországi koncertek kaptak helyet a turnéban, hanem lesznek határon túli állomásai is. Kovács Ákos szerint a "legnagyobb fegyvertény" a tótfalui előadás lesz, mert Erdélyben gyakori vendégek, többször játszottak már a Felvidéken, Beregszászon is volt koncertjük, de a Délvidéken még soha nem léptek fel.

"34 éve állok színpadon, kis túlzással mondhatom, hogy 34 éve várok erre a pillanatra, ráadásul éppen a trianoni diktátum 102. évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás Napján, június 4-én játszhatunk majd a Délvidéken. Nagyon várom a találkozást a közönséggel" – mondta a zenész. A turné részeként lesz koncert majd Csíkszeredában, Gombaszögön, Nagyváradon, de belföldön olyan visszatérő helyszíneken is, mint Székesfehérvár és Siófok, és először lép majd fel Ákos Villányban és Keszthelyen is. A koncertturné legnagyobb szabású előadásának a nyitóprogram ígérkezik május 28-án, szombaton a Budapest Parkban.

"A nagy évzáró Aréna-koncertünk előtt, ami december 17-én lesz, szépen össze fogjuk karcolgatni útvonalainkkal a magyar lakta területek térképét"

– mondta.

A pandémia időszakát, amikor koncertezésre nem vagy alig volt lehetőség, a zenész csapata sértetlenül vészelte át, a közvetlen munkatársainak még anyagi segítséget is ajánlott, de érdekes módon, nagyon kevesen éltek ezzel. Kovács Ákos tulajdonképpen még hálás is a nagy, 2020-as leállásért, mert anélkül nem lettek volna a karanténkoncertek, nem lett volna a Karanténnapló műsorsorozata, nem fejezhette volna be a novelláskötete anyagát, és valószínűleg a filmjét sem tudta volna leforgatni. Aztán 2021-ben, amikor már korlátozottan lehetett koncertezni, visszatértek a színpadokra, és több mint százezer embernek játszottak, annak ellenére, hogy bizonyos korlátozások még életben voltak.

"A 2020 decemberéről először 2021 decemberére, majd 2022 januárjára halasztott Aréna-koncertünk remekül sikerült,

úgy érzem, mintha szép lassan visszaállhatna műfajunk a normális kerékvágásba"

– vélekedett a Kossuth-díjas zenész.

Az új szerzeményekről is beszélt Kovács Ákos, mint fogalmazott, a stúdióban megállás nélkül zajlik a munka. A januári Aréna-koncertet rögzítették képben és hangban, ennek az utómunkái zajlanak. Emellett még az első nagy koncert előtt napvilágot láthat a Több nem is kell című új dal koncertfelvételéből készült klip. Az ősszel jelenhet meg egy lemez, amelyen az Ákos által rendezett Magunk maradtunk című film zenjét adják ki egy olyan olyan dallal, amely a film nyomán született meg, bár magában a filmben nem szerepel. A különleges kiadványon szerepel majd egy olyan szám is, amelyet a végefőcímzene felhasználásával írt Ákos, ezt három különböző verzióban rögzítették.

Emellett három vinil kiadványon is dolgozik, mert egymást érik az évfordulók. 2022-ben három lemeze is kerek évfordulóhoz ér: az egyik a 25 éves Beavatás, a másik a 20 éves Új törvény, a harmadik pedig a 10 esztendeje kiadott 2084.

"Mindhárom kiadvány most limitált példányszámú bakelit kiadást kap, dupla LP-ken jelentetjük meg ezeket az anyagokat, különféle korabeli remixekkel, fantasztikus képanyaggal. Ez a munka is most zajlik a stúdióban, úgyhogy megállás nélkül dolgozunk, akkor is ha majd zajlik a turné" – mondta Kovács Ákos.

Az első filmje közben elnyerte a Zsigmond Vilmos operatőri díjat, Juhász Viktor kapta az elismerést, és a Magunk maradtunk című kisjátékfilm a mozgóképszemlén bekerült az öt legjobb kisfilm közé. Emiatt a csíkszeredai koncert után haza kell majd sietnie, hogy a másnapi mozgóképszemlés vetítést elérje.

Nyitókép: Földházi Árpád