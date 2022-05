Meghalt a híres magyar popmenedzser

„Az örök jószívű és kedélyes Fábián Tibor itt hagyott bennünket. Valahol a háttérben ő volt a 4. Bonanza-tag” – írta közösségi oldalán a DJ-producer Páll Attilát, aki elsőként számolt be a haláláról.

Fábián Tibor 1987-ben, a Pesti Műsor Csillag születik elnevezésű tehetségkutatójának zsűrijában figyelt fel a Kovács Ákos és Hauber Zsolt által alapított formációra, amely együttesként a tehetségkutatóban csak a középdöntőig jutott, az ő javaslatára szólista kategóriában Ede és a Bonanza Banzai néven folytatták a versenyt, és végül megszerezték a harmadik helyet. A formáció nézeteltérések miatt feloszlott, és később Fábián Tibor nyomására találtak egymásra újra a zenészek, és általa ismerték meg a harmadik tagot, Menczel Gábort – írja az Index.

A zenekar egykori menedzseréről Kovács Ákos és Hauber Zsolt is megemlékezett a közösségi oldalán. Ákos régi fotókkal búcsúzott egykori kollégájától, akinek a mai napig hálás azért, amit a Bonanza Banzaiért tett.

"Döbbenetes gyászhírt kaptam megint: Silk és Farkas atya után a Bonanza egykori menedzsere, Fábián Tibor is az égbe költözött. Ha ő annak idején nem visz be minket a Lemezgyárba, valószínűleg minden másképp alakul. A Pesti Műsor újságírójaként és a Csillag születik zsűrielnökeként ismertem meg, aztán a zenekari életünk napi szervezője és szereplője lett – nagyjából 1988 őszétől egészen az 1994-es Búcsúkoncertig. Sok mindent írhatnék róla, de most nem megy. Talán elég annyi, hogy a munkakapcsolatunk megszűnése után még vagy 15 évig minden lemezborítóm köszönetrovatába beírtam a nevét, mert hálás voltam neki. Ma is az vagyok. Nagyon nehéz élete volt. Isten nyugtassa!" – olvasható Ákos bejegyzésében.

Hauber Zsolt egy rövid interjúrészletet töltött fel a YouTube-csatornájára, amiben Fábián Tiborról beszél, illetve búcsúzik.

