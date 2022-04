Először történt ilyen a Netflixszel, 100 millió embert érintő szigorítás a láthatáron

Szigor jön

Világszerte mintegy 100 millió háztartásban használnak jelszót megosztva Netflix-előfizetést, ami eddig nem igazán zavarta a streaming óriást, mivel így is szépen nőtt a felhasználószám. Most azonban, hogy a legutóbbi negyedéves gyorsjelentés szerint csökkent a felhasználószám, ami több mint egy évtizede nem fordult elő, a cégvezetés arra utalgat, hogy hadjáratot indítanak a jelszavukat megosztók ellen - írja a Portfolio.hu. Az idei év elején több országban, Chilében, Costa Ricán és Peruban is elkezdett tesztelni a Netflix különböző megoldásokat a jelszómegosztások visszaszorítására, például extra díjakat számolhatnak fel azoknak, akik az otthonokun kívül osztanak meg jelszavakat.