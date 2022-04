Ákos új arca – bemutatkozik játékfilmrendezőként is

Magunk maradtunk címmel elkészült Kovács Ákos első kisjátékfilmje, amelyet az énekes-dalszerző tavaly év végén megjelent első prózakötetének két novellája alapján forgatott.

"A novelláskötet és a film elkészülte sajátos kölcsönhatásban van egymással" – mondta az InfoRádióban. Hábermann Jenő producer, amikor olvasta Ákos készülő novelláit, kiválasztotta A taxist, mint olyat, ami a leginkább alkalmas a megfilmesítésre, ám amikor az ebből elkészült forgatókönyvet prezentálta a stábnak a témaindító értekezleten, akkor a rengeteg kérdés között felbukkant egy, amelyre nem tudott válaszolni.

"Amikor már éppen kezdtem elbízni magamat, hogy minden kérdésre tudok pontosan válaszolni, olyanokra is, amelyek nem szorosan a forgatókönyvhöz kapcsolódtak, hanem próbálták megállapítani, hogy valóban látom-e magam előtt a jeleneteket és ismerem a figurámat, amit megírtam, akkor a kérdések között szerepelt egy olyan, hogy az utolsó jelenetben a forgatókönyvben a taxis fekszik az ágyon és olvas. De mit olvas? Megdermedtem, ez volt az első kérdés, amire nem tudtam válaszolni. Azt mondtam, hazamegyek és átgondolom. Akkor három napig írtam lázasan, és ebből született a Magunk maradtunk című levélnovella, ami az utolsó pillanatban, a nyomdába kerülés előtt került be a kötetbe. Így hatott vissza a irodalmi alapanyagra ez az egyszerű kis kérdés, a film elkészülési mechanizmusa, és aztán így lett Magunk maradtunk a kisjátékfilm címe is" – mesélte az alkotás folyamatáról.

A kisjátékfilm forgatókönyvét és zenéjét is Kovács Ákos jegyzi, aki rendezőként most mutatkozik be. Az operatőr Juhász Viktor, Ákos régi alkotótársa, akivel számos játékfilmes elemet is felvonultató közös klipet forgattak együtt, sőt ő rendezi jó ideje Ákos koncertfilmjeit is. A film főszereplője Papp János színművész, de az apróbb szerepekben Cseke Péter, Eperjes Károly, Nagy Mari, Pápai Erika, Trill Zsolt, ifjabb Vidnyánszky Attila, Vecsei H. Miklós és Szász Júlia is látható.

"Ezek az emberek lényegében az első hívószóra jöttek, és adták magukat. Fantasztikus, hogy ilyen emberek bizalmat szavaztak ennek a filmnek, a kezdő filmrendezőnek, és mellém álltak" – mondta Ákos, aki azért nem teljesen kezdő, korábban rendezett már kisebb filmes anyagokat, videókat, klipeket, de mint fogalmazott, a játékfilm azért más kategória.

"Az a tapasztalat, amelyeket a korábbi forgatásaink során, az előző harminc évben megtanultunk, és sikerrel alkalmaztunk, benne van ebben a forgatásban is, de ilyen volumenű munkánk még nem volt, tehát ebben a tekintetben mindenképpen egy első dologról van szó" – mondta Ákos.

A kisjátékfilm forgalmazás szempontjából eleve nem könnyű műfaj, mozikban nehézkesebb bemutatni, de a Magunk maradtunk a rendező szerint különösen nehéz helyzetben van.

"Hosszú kísérletezés során sikerült megtaláljuk azt a formátumot, ami teljes mértékben forgalmazhatatlan. Ez egy 26 perc 45 másodperces kisjátékfilm, nagyfilmnek rövid, rövidfilmnek hosszú, kísérőfilmnek, amikor egy hosszabb alkotás előtt levetítik, illetlenül hosszú. A mai moziforgalmazási rendszerben ennél furcsább állat, ami egy majdnem félórás rövidfilm, nincs is" – mondta Ákos.

Ezért valószínűleg úgy tudják majd bemutatni mozis körülmények között, ahová eredetileg is szánták, hogy kisebb közönségtalálkozókon, zárt körű vetítéseken mutatják be a filmet, ahol utána beszélgetni is lehet róla. Ezenkívül kikerül a későbbiekben a saját videocsatornájára, megjelenik majd a Duna Televízió kínálatában, sőt számítanak a streamingszolgáltatókra is, Ákos különösen örülne, ha a Filmio oldalán helyet kaphatna magyar filmek között.

"Ha a Jóisten megsegít bennünket, akkor elküldjük fesztiválokra is, és más helyszíneken is megmutatkozhat ez a film, de a természetes élőhelye valószínűleg a streamingszolgáltatás lesz, az online tér" – összegzett az immár filmrendezőként is debütáló énekes-dalszerző.

Nyitókép: Földházi Árpád