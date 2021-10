A Vatikán után Magyarországon is elérhető lesz a Mindszenty József peréről szóló könyv

A vatikáni Pápai Történettudományi Bizottság sorozatában jelent meg angol nyelven a "The Trial of Cardinal József Mindszenty from the perspective of seventy years", vagyis "Mindszenty József bíboros pere 70 év távlatából" című tanulmánykötet a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, valamint a Bölcsészettudományi Kutatóközpont szerkesztésében. A kiadvány egy 2019-es nemzetközi konferencia anyagát mutatja be, mondta el a kötet egyik szerkesztője, Wirtné Diera Bernadett, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága történésze.

"2019 februárjában volt a 70. évfordulója annak, hogy Mindszenty József hercegprímást elítélték. Ebből az alkalomból gondolta úgy a három szervező intézmény, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont és az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága, hogy szervez egy nemzetközi konferenciát. Ennek keretében tárgyaltuk 70 év távlatából – azzal a történeti tudással, ami azóta összegyűlt – Mindszenty József személyét, az ellene indított pert, illetve azoknak a kelet-közép-európai főpapoknak a sorsát, akik a kommunista előrenyomulásnak megállt parancsoltak azzal a céllal, hogy az emberi jogokért, a szabadságért, a vallásszabadságért kiálljanak, és valamiképpen ezzel a kommunista előretörést megakadályozzák. Azt lehet elmondani, hogy a sorsuk gyakorlatilag kis különbségekkel vagy leheletnyi eltérésekkel, de mindegyiküknek a félreállítás és a különböző fokú megtorlás volt" - mondta Wirtné Diera Bernadett.

Régre nyúló tudományos együttműködés eredményeként szerkesztőtársának, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont munkatársának, Fejérdy Andrásnak sikerült elérnie, hogy a Szentszéken működő történészeket tömörítő bizottság befogadja sorozatába a kötetet.

"Azt érezték és az azt gondolták, hogy ennek az egész közép-európai, kelet-közép-európai történetnek be kell épülnie – meg kell hogy ismerje a nyugati közönség, illetve nyilván a Vatikán és Róma is. Fontos, hogy újra beszéljünk ezekről a hitvallókról, ezekről a mártírokról, akik 1945 után a keresztény helytállás megtestesítői voltak."

A társszerkesztő hozzátette, hogy a korszak legszakavatottabb történészeit kérték fel arra, hogy tanulmányokban fejtsék ki a különböző témákat.

"A kötetnek három nagy része van: az első a Mindszenty perrel szűk értelemben foglalkozik; a második része a közép- és kelet-európai főpapok sorsával; a harmadik része pedig – amiről azt gondolom, hogy picit kevesebb a történeti tudás – azoknak a főpapoknak a sorsát tárja a nagyközönség elé, akik Mindszentyn kívül ugyanazt a helytállást folytatták, csak mondjuk 2-3-5 vagy 10 évvel később. Ebben a részben kapott helyet az is, hogy a protestáns főpásztorok felé, az evangélikus és a református egyház vezetői felé egy-egy pillantást vessünk, és így ez a kötet nemcsak abban járul hozzá a történeti tudásunk mélyítéséhez, hogy nemzetközi viszonylatban tárgyalja az eseményeket, hanem abban is, hogy egy felekezetközi kitekintést ad."

Az angol nyelven megjelent könyv kereskedelmi forgalomba nem kerül. Magyarországon közgyűjteményekben, közkönyvtárakban és az egyetemi könyvtárakban találhatják meg az érdeklődők.

A kötetek nagy részét Rómába viszik, hogy a vatikáni, illetve a nemzetközi tudományos közösség számára elérhetővé váljon.

A Nemzeti Emlékezet Bizottságának kutatója, a kötet szerkesztője azonban hozzátette, hogy 2022 tavaszán magyarul is meg fog jelenni a könyv, és a vatikáni kiadású, kicsit puritánabb szakmunka után a tudományos ismérveknek megfelelő tartalmat olyan formában fogják megjelentetni, hogy az bárki számára örömmel kézbe vehető legyen.

Nyitókép: Mindszenty József bíboros-hercegprímás mellszobra Dombóváron, a Szent Orsolya iskolaközpontban (MTI/Sóki Tamás)