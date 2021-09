Káel Csaba: nem kellene félni az erősebb protekcionizmustól sem

Nemcsak Magyarországon, hanem európai szinten sincs megoldva igazán a forgalmazás helyzete. Amerikában régóta tudják, hogy ebben van az üzlet, nekünk is meg kellene tanulnunk. Fontosnak tartanám, hogy ezen a területen is felzárkózzon Európa. Nem kellene félni az erősebb protekcionizmustól sem. El tudnám képzelni, hogy a mozikban vagy a közszolgálati médiában olyan szabályozás jelenjen meg, melynek révén a jelenleginél jóval több európai tartalom jutna el a nézőkhöz - mondta Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos az Indexnek azzal kapcsolatban, hogy a hazai filmek a nagy amerikai stúdiók termékeivel versenyeznek a magyarországi mozikban is, de nem könnyű a helyzetük.

Megjegyezte, a Nemzeti Filmintézettel dolgoznak azon, hogy jobb helyzetből indulhassanak a magyar filmek a forgalmazásban.

Beszélt arról is, hogy jó dolog a külföldi cégek Magyarországon forgatnak, mert ennek is köszönhetően jött létre a világszínvonalú magyar filmes szakembergárda, akikkel nagy nevek dolgoznak. Ez egyfelől komoly bevételt jelent a gazdaságnak, másfelől viszont a nagy külföldi produkciók el is viszik innen a legjobb szakembereket. A bérmunkákba ugyanakkor kezd beépülni a hazai kreatív ágazat. "Remélhetőleg eljutunk arra a szintre, hogy teljes produkciók mindegyik kreatív részét is magyar szakemberek készítik" - mondta a szakember a producerek, a rendezők, a forgatókönyvírók, a látvány-, díszlet- és jelmeztervezők munkájára utalva.

Az ország népszerű a filmes produkciók körében a jó teljesítmény mellett azért is, mert nálunk projektenként nincs felső plafonja a harminc százalékos adó visszatérítésnek, ami nagyon progresszív irány az állam részéről, ráadásul imádják Budapestet, Magyarországot a sztárok, biztonságos és jól élhető - hangsúlyozta a szakember.

Válaszolt a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel, a filmes szakma átpolitizálódásával és polarizálódásával kapcsolatos kérdésekre is. Meglátása szerint "kevésbé veszélyes következményei vannak az átmeneti polarizálódásnak, mint annak, ha minden maradt volna a régiben, és nem kezdik el a szakmai átalakítást, és ezért eltűnnek a szakemberek. Ezt az egyetemet fejleszteni kell, nem működhet a korábbi megalázóan rossz, idejétmúlt infrastruktúrával. Ez egy technikai sportág, nem lehet korszerű eszközök nélkül az élvonalban maradni.

Szeretném leszögezni: a régi forma nem biztosította azt, hogy a magyar filmgyártás versenyképes maradjon.

Egyféle irányt képviselt, a szerzői filmes képzésről szólt" - mondta Káel Csaba.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás