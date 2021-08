Mácsai Pál: jókedv akkor lenne, ha az ország be lenne oltva úgy, ahogy van

Júniusban újranyitott az Örkény Színház is, több mint fél év szünet után, de mint az igazgató, Mácsai Pál fogalmazott, egy "rövidke", mindössze két előadásos "évadot" zártak.

"Az elmúlt két év a világban nem volt az előadó-művészet aranykora... Magyarországon a koronavíruson kívül jött a színháztörvényt övező kellemetlen hangulat, a Színművészeti Egyetem körüli veszekedés, így tehát a színház nem a legboldogabb időszakát éli" – vázolta Mácsai Pál.

Megoldódni mindezek a problémák szerinte nem fognak, csak "alakulni" az újranyitással, de legalább működésben lesz egy "békéltető elem".

"Arra készülünk, hogy nem kell bezárni, egyikünk sem beszél arról, hogy mi lesz az oltási igazolvánnyal, a maszkkal vagy az ülőhelyekkel, de valami biztosan visszajön; úgy orrontom, igazi nagy bezárásra nem lesz szükség" – morfondírozott a színházi vezető.

Ha viszont bezárás lesz, "rosszkedv" lesz, a nézőkben növekvő hiányérzet és a streamhez való visszatérés,

amelynek gyakorlatát a színházak mára kialakították már, így nem veszítették el a nézőkkel való kapcsolatot, "a színészeknek volt miért felkelni lelkileg" minden nap. A streamet egyébként meg is tartják.

Mácsai Pál nem érzékeli, hogy a nézői magatartás megváltozott volna, a nyári színházakban viszont már nemcsak a vígabb előadásokat, hanem a komolyabb produkciókat is szívesen nézték, "komoly az érdeklődés".

Az új évadot ezekben a napokban előzi meg az Örkény Kert, ahol nagyzenekari produkciók is felcsendülnek;

Beethoven VII. szimfóniája (Óbudai Danubia Zenekar)

Újvilág Szimfónia (Medikus Zenekar - az orvosok iránti tiszteletadásból)

a jazz, a rock és a világzene egy-egy csemegéje

A 2021/2022-es kilenc bemutató – amelyből öt zenés – egy része az előző évről húzódik át, hiszen vannak kész előadások, amelyek a világjárvány miatt nem kerülhettek nézők elé. És bár korábban nem igazán fordultak a zenés előadások felé – amelynek elsődleges okai a színházterem adottságai között keresendők –, elsőként a 33 álommal jelentkezik a társulat ősszel, kevés szöveggel, sok zenével. A zenei szövetet, hangokat, zörejeket Keresztes Gábor szerkesztette eggyé.

A 33-as szám egy másik bemutatóban is fellelhető majd: Esterházy Péter 33 változat Haydn koponyájára című darabját is színpadra állítják. A két előadás reflektál is egymásra, ami formai innováció. Szabó Magda: Az ajtó – ez viszont már idei készítésű darab lesz, Pogány Judit főszereplésével.

Mácsai Pál kiemelte,

az Örkény rendezői közül messze ő a legidősebb, "a bácsi".

"Reménykedve kezdjük az új évadot, de azért ez az időszak megtépázta az idegrendszereket a színházban, és félünk attól, hogy újra zárni kell. Hogy jó kedv lenne, azt túlzás lenne állítani, de tettvágy van. Jókedv akkor lenne, ha az ország be lenne oltva, úgy, ahogy van, és nem fenyegetne a járvány" – tette világossá.

Nem köntörfalazott azzal kapcsolatban sem, hogy

a színházi szakmán belüli "szakadék" elsősorban nem igazán szakmai, színházi jellegű, hanem politikai,

de a "nagy bajban" talán egy kicsit háttérbe szorult.

"Minden színház világnézettől, fenntartótól, ideológiától függetlenül kitett magáért, nagyon erőteljes részben kitett magáért a szakmánk" – húzta alá Mácsai Pál, aki szerint azért olyan nincs, hogy színészek nem állnak szóba egymással, legfeljebb egyes igazgatók másokkal. "Nekünk, igazgatóknak példát kellene vennünk a színészekről szakmaiságot tekintve."

Nyitókép: Mohai Balázs