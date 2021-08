Magyarországon találkozik a keleti és a nyugati kereszténység

Megkezdődött a visszaszámlálás, vasárnap elkezdődik az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, aminek Budapest ad helyet. A rendezvényen számos más egyházi vezető mellett részt vesz a konstantinápolyi pátriárka is.

A kongresszus így a keleti és a nyugati kereszténység találkozása is lesz – hangsúlyozta az InfoRádióban korábban Erdő Péter bíboros, prímás. „Magyarország a nyugati kultúrkör keleti peremén fekszik, így nagyon közel találhatók azok a keleti keresztény közösségek, amelyek most szintén képviselve lesznek” – fogalmazott az esztergom-budapesti érsek, emlékeztetve, hogy hazánkban öt ortodox patriarchátusnak van saját területe, illetve hierarchikus szervezete (Konstantinápoly, Moszkva, Bukarest, Belgrád, Szófia tart fenn szervezetet), ezeken kívül pedig a kopt patriarchátus is érsekséggel bír Budapesten. „Tehát, azt hiszem, nagyon is olyan helyen vagyunk, ahol ez egy külön hivatás, illetve lehetőség.”

Arról is beszélt, hogy a kongresszusi himnusz szövege ma is aktuális, főként a refrén vége: "Forrassz eggyé békességben minden népet, nemzetet!" A népek éljenek, békességben, kiengesztelődve egymással – ez tartalmas üzenet ma is, ahogy a plakátokon szereplő mondat is: "Találkozz Jézussal Budapesten!" – emlékeztetett Erdő Péter.

Az eucharisztikus kongresszus ünnepélyes nyitómiséjét vasárnap délután rendezik a Hősök terén, ám már ez előtt is lesznek programok.

Szeptember 1-jén, szerdán például a budapesti Szent István-bazilikában lovári nyelvű roma misét tartanak, nemzetközileg elismert magyar zenészek, énekesek közreműködésével.

Szeptember 4-én, szombaton pedig a zsidó-keresztény párbeszéd jegyében rendeznek koncertet a Dohány utcai zsinagógában.

A kongresszus jövő hétfőtől a Hungexpón zajlik majd, amit a főváros számos pontján kulturális programok, koncertek kísérnek.

Szombaton a Kossuth téren tartanak szentmisét, majd körmenet indul a Hősök terére.

Vasárnap itt tartják a kongresszus záró miséjét, amit Ferenc pápa celebrál.

Erdő Péter szerint

a rendezvényekből bárki erőt meríthet.

Mint kiemelte, a nagy tömegtalálkozók és liturgiák pont arra szolgálnak, hogy azokon mindenki átélje: ilyen közösségben többek, minthogyha csak számszerűen összeadnák magukat. Ha mindezt megérzik a jelenlévők Budapesten, a kongresszus ideje alatt, főként a pápai műsor során, de máskor is, abból egy nemzedéken keresztül lehet lelkileg erőt meríteni – hangsúlyozta ismételten.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton