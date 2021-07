Egy év után a színpadon bukkant fel Kiss Tibi, a Quimby frontembere

A Quimby együttes éppen egy évvel ezelőtt jelentette be, hogy lemondja összes fellépését, mert frontembere, Kiss Tibi 2020 végéig terápiás céllal visszavonul. A zenész már korábban is küzdött alkoholproblémákkal, most ismét teljes izolációban zajlott a kezelése.

Később a zenekar közölte, hogy az idén már ad konceret, de vendégénekesekkel, végül június elején annyit árult el, hogy Kiss Tibi terápiája már nem izolációban folytatódik, így már élőben is találkozhattak az együttes tagjai. "Van alkalmunk személyesen találkozni, hosszú idő után megölelhettük mi is egymást. Ez mindenképpen egy fontos mérföldkő, de nem jelenti az út végét, amelyhez a feltétlen támogatásunkról biztosítottuk Tibit" – írták a Facebook-oldalukon.

Ezek után még a fellépő zenészek is meglepve látták csütörtök este a Budapest Park színpadán, hogy a Budapest Bár koncertjén a felsorakozó fellépők között ott volt a formációval korábban rendszeresen koncertező énekes is. Mint kiderült, még a többi énekes is csak az előadás előtt, a művészbejárónál találkozott Kiss Tibivel, aki végül két szám erejéig csatlakozott a zenekarhoz.

A visszatérés utáni első számról a Budapest Bár egy videót is megosztott a Facebook-oldalán.

