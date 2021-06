Még mindig meleg van? Irány a barlang!

A barlangok nyáron is változatos kínálattal várják az érdeklődőket a nemzeti parkokban. Több mint 4100 barlang található Magyarországon, közülük negyven látogatható a nagyközönség számára is.

Állandóan hűvös, 12 Celsius-fokos hőmérsékletű barlangok bemutatóhelyei öt nemzeti parkban: az Aggteleki-, a Balaton-felvidéki, a Bükki, a Duna-Dráva- és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság területén találhatók. Népszerűségüket mutatja, hogy a nemzeti parkokba érkező regisztrált látogatók csaknem fele ezek valamelyikébe vált belépőjegyet vagy vesz részt szakvezetéseken, programokon – közölte az Agrárminisztérium sajtóirodája.

Mint írták, az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a barlangok megújulva, színvonalas kínálattal várják a vendégeket, és az elvégzett munkák hozzájárultak a természeti képződmények védelméhez vagy éppen

a denevérek élőhelyének

megőrzéséhez is. A barlangok közül több különleges cseppköveivel és látványos ásványkiválásokkal várja az érdeklődőket, és olyan is van, amelyik a denevérek világába enged betekintést.

A barlangok többsége egy városi sétához hasonlóan bebarangolható, de több helyen - például a balatonedericsi Csodabogyós-barlangban, a Szentgáli-kőlikban vagy a Mátyás-hegyi-barlangban - overallos túra keretében fedezhető fel a föld alatti világ. A Tapolcai-tavasbarlang csónakázva ismerhető meg, az itteni látogatóközpontban a karsztvidékkel kapcsolatos tudás bővíthető.

"A barlangok gyógyító hatásukról is ismertek. Egy most záruló projekt keretében a szakemberek a Baradla-Domica-barlangrendszer klímaterápiás gyógyhatását vizsgálták és gyógyturisztikai fejlesztéseket is elvégeztek. A világörökség részét képező Baradla-barlangban jelenleg három szakaszon is indulnak barlangtúrák: az Aggteleki és a Jósvafői rövid túra, illetve a Vörös-tói középtúra" – szerepel a közleményben.

Újdonság, hogy Balatonfüreden a látogatók hamarosan birtokba vehetik a Lóczy-barlang Látogatóközpontot. Ami a fővárost illeti, Budapest alatt a világon egyedülálló módon mintegy hatvan kilométernyi barlangrendszer húzódik. Itt található hazánk leghosszabb barlangja is, a több mint 32 kilométer hosszú Pál-völgyi-barlangrendszer. A budai Várnegyed alatt húzódó Vár-barlang történelmi időutazást kínál, a Mátyás-hegyi-barlangban pedig overallos túrán tehetik próbára ügyességüket az érdeklődők.

Nyitókép: Magyar Barlangi Mentőszolgálat / Kovács Márton