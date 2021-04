A sofőrje meglátogatta Törőcsik Marit a kórházban, majd ő is meghalt

Mihalik Péter Tamás Törőcsik Mari legfőbb támasza, bizalmas jó barátja volt az elmúlt húsz évben. Ő volt a színésznő szürke eminenciása, sűrűn is emlegette, kulcsszerepet töltött be az életében, de idegenek sosem találkoztak vele. Ő ápolta a beteg művésznőt, ő vitte orvosi vizsgálatokra, ő vásárolt be, segített a takarításban, a főzésben, ha kellett, még az öltözésben is az egyre gyengébb művésznőnek – írja a Bors.

A férfi balfi háza már üresen áll, csak a három kutyája maradt, és egy fekete szalagos portré a kapun.

"Lehet, hogy már boldog odafönn. Csak néhány napot bírt ki Mari nélkül, most újra mellette lehet. Ott érezte a legjobban magát" – mondta a lapnak egy szomszéd. A férfi kedden halt meg – mint kiderült, miután az első koronavírus-oltását hetekkel korábban megkapta, mindenképpen meg akarta látogatni a színésznőt a kórházban, és pár nap múlva mindketten intenzív osztályra kerültek, lélegeztetőgépre.

"Tamás még élt, amikor Mari 16-án meghalt, nem tudtak elbúcsúzni egymástól. Tamás 20-án követte. Ilyen volt ő, ilyen hűséges. Még a halálba is utánament" – mondta a szomszéd.

