Sztárépítészek méltatták a Zoboki Építésziroda Sencsenben második helyezett tervét

A döntőben világsztárokkal, köztük a végső győztes New York-i Ennead Architects-szel volt versenyben a magyar építészcsapat – számolt be az InfoRádiónak Zoboki Gábor Ybl-díjas építész, az iroda alapító-igazgatója.

A nemzetközi tervpályázatot tavaly júliusban írták ki a kínai metropolisz, Sencsen Futian negyedének új, világszínvonalú előadóművészeti központjának megtervezésére. Az egykori halászfalut ma 16 millió ember lakja, olyan, mint New York volt száz 100 évvel ezelőtt – mondta Zoboki Gábor.

Új kultúrközpontok épülnek

"Kultúra nincs, viszont a város az üzleti és a társasági élet közepe lett" – fogalmazott. A világ legnagyobb építészeivel terveztetnek most meg Sencsenben tíz óriási beruházást, ebben a sorozatban már a második tenderbe került be a Zoboki Építésziroda. A tenderek háromkörösek: anonim kiválasztás után meghívásos alapon is megkeresnek tervezőket, végül a legjobbnak ítélt 4-5 tervet újraterveztetik. Ebbe az utolsó körbe került be az iroda a Nemzetközi Előadóművészeti Központ tervpályázatán, itt ért el második helyezést.

Zoboki elmondása szerint a legtökéletesebb és legtisztább építészeti pályázatok zajlanak Kínában, ilyenen vettek részt ők is.

"Nemcsak a város vezetése és helyi építészek képviseltetik magukat a zsűriben, de a legnagyobb sztárépítészeket hívják meg" – mondta.

"Ritka, hogy az ember munkáját ilyen megkérdőjelezhetetlen világsztárok méltatják"

– tette hozzá. Értékelésében a tervezett épület funkcionális kidolgozottságát és egyedi színháztechnológiai megoldásait emelte ki a zsűri.

A siker titkai

Arról, hogy milyen elemek szükségesek ahhoz, hogy egy ilyen tenderre meggyőző pályázatot nyújtson be egy iroda, Zoboki Gábor a következőket mondta el:

"Építészetileg wow-érzést kell kelteni mindenkiben, hogy azt mondják, ez valóban az a kortárs, mint az a futurisztikus mű, amit itt meg akarnak építeni. Ugyanakkor az épület belső elrendezését, technológiai kialakítását kell úgy megreformálni, hogy az újat jelentsen a nemzetközi építészeti piacon. Ez a kettősség nekünk nagyon jól ment, a többi pályázat vagy egyikre, vagy a másikra koncentrált."

Nyitás Ázsiára

Kína az iroda számára egyre fontosabb tereppé válik: Zoboki szerint ha az ember bejut ebbe tervezői körbe, már önmagában nagy eredmény, de ezzel megnyit egy ajtót, bekerül egy más klientúrába, körbe. Máshol publikálja anyagait, látványterveit szinte kézről kézre adják: ez főként nagy eredmény annak ismeretében, hogy a Zoboki Építésziroda 1997-ben alakult. Az iroda nevét olyan kiemelkedő projektek jelzik többek között, mint a budapesti Művészetek Palotája vagy a sencseni Nanshan Kulturális Központ. Az építésziroda tervei alapján újul meg a Magyar Állami Operaház.

"A mi mérnöktudományokban való jártasságunkkal és kulturális hátterünkkel nagyon jól lehet kufárkodni a nemzetközi piacon" – véli Zoboki Gábor.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán