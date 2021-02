Az emberi történetekre fókuszálna a szombathelyi teátrum új vezetője

Szabó Tibor amikor pályázott, bár már tombolt a járvány, nem gondolta volna, hogy ekkora hatással lesz az életükre a színházban, mert "így azonban nagyon nehéz tervezni”.

Az első számú gondnak azt tartja, hogy nem tudják, az ebben az évadban elkészült eladásaikat mikor tudják bemutatni a nézőknek. Kiváltképp, mert az idei szezonra is keltek el bérletek, még ha csökkentett számban is, tehát vannak bérletes kötelezettségei a Weöres Sándor Színháznak, de egyelőre nem tudják, hogyan fogják teljesíteni.

A járvány árnyékában próbálják tervezni a jövőt, hiszen most még azt az évadot viszik, amit elődje, Jordán Tamás állított össze. A színház jövőbeni repertoárját illetően úgy fogalmazott,

a minőség tekintetében a folytonosság a célja.

Megjegyezte, a pályázatában is szereplő népszínház alatt nem "csizmacsapkodós, ihaj-csuhajos előadásokat" ért, hanem olyan színházat szeretne megvalósítani, amely mindenkinek szól, és mindenkinek tud nyújtani valamit, elvárástól függetlenül.

"Nem szabad ugyanis megfeledkezni arról, hogy a Weöres Sándor Színház nemcsak Szombathely, hanem egész Vas megye egyik vezető művészeti intézménye, és azon túl, hogy művészeti produktumot hoz létre, a kultúra terjesztése is felelőssége" – magyarázta.

Ami az előadások jellegét illeti, Szabó Tibor azt kérte az őt segítő művészeti tanácstól, hogy

elsősorban emberi történeteket vigyenek színpadra.

Amelyek, azon túl, hogy elgondolkodtatnak, a problémákra megoldást nyújtanak, „sírással-kacagással” is szolgálnak, de mindenképp jó élmények legyenek. „Nem a búra és borúra koncentrálva, hiszen abból most van elég, hanem, ha végre nyitás lesz, akkor tudjunk kicsit együtt örülni a nézővel.”

Klasszikusok vs. kortárs darabok

Szabó Tibor a népszínházi jelzőre visszautalva megjegyezte, ezalatt a műfaji sokszínűséget is érteni kell. A színház repertoárja merítene a klasszikusabb művészeti ágazatból, drámák, vígjátékok és zenés produkciók színpadra állításával, de a tervek között szerepelnek kortárs darabok is, amelyek az emberek mindennapi problémáihoz közelebb állnak. A klasszikus művekhez is úgy nyúlnak hozzá, hogy a mai ember számára is nyújtson mondanivalót, tanulságot. "A klasszikus szöveg nyelvezetében és témájában olykor kicsit poros, mindenképp maivá kell tenni, de nem feltétlen úgy, hogy meg is kell erőszakolni" – jegyezte meg.

Online tér

A teátrum februárban kinevezett vezetője arra is kitért, hogy az online streamelésben a Weöres Sándor Színház még csak az elején jár az útnak. Még csak most készült el egy előadásuk, fel is vették a kapcsolatot a SzínházTV-vel, hogy „bocsássa árusításba”. Ugyanakkor, tette hozzá Szabó Tibor, az általános tapasztalata az, hogy a kezdeti nagy érdeklődés után „hanyatlási korszak” következett be a nézők részéről, az újdonság ereje elmúlt.

Mindez egyfelől nem jó hír, hiszen a színházaknak ez egy bevételi forrás lenne, tekintve, hogy a szombathelyi színház például 70 milliós hiányt könyvelt el a múlt évben a jegybevételek elmaradása miatt. Másrészt reményre adhat okot, hogy a néző alig várja az élő találkozást. "Ha így van, akkor tódulni fognak a színházba" – vélekedett a színházigazgató.

Nyitókép: wssz.hu