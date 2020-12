Kováts Adél vezetésével folytatódhat a Radnóti kiteljesedése

Úgy nevelték, hogy az ember elkezd valamit, folytatja és aztán befejezi, most azonban egyelőre a folytatás időszaka tart – fogalmazott az InfoRádiónak Kováts Adél. Mint mondta, rengeteg művészeti ambíciójuk van, amit még szeretnének kiteljesíteni.

Az irányt abszolúte jónak tartja a Radnóti Színháznál, amiben erőteljes a fiatalok bevonása, amit a jövőben is folytatni kíván. Ehhez pedig sikerült új helyszíneket is megteremteniük az elmúlt öt év alatt: a teátrum – jelenleg csökkentett – „nagyszínpada” mellett a próbatermet egy valódi játszótérré alakították át, és létrehozták a Radnóti Tesla Labort, ami már a múlt év csonka évadjában is a közönség számára bejáratott helyszínné tudott válni. Mindezek kiteljesedést nyújtanak a teátrum ambícióinak, a két lábon állás pedig egy unikalitást jelent, miként független csoportokkal tudnak együtt dolgozni, illetve játszási lehetőséget biztosítanak számukra.

Ugyanakkor szeretnék a továbbiakban is folytatni a „kortársiasítását” – tette hozzá a színházigazgató, aki szerint a Radnóti Színházban mindig is helyet kapott a magyar kortárs drámaírók bemutatkozása, így az elmúlt és az idei évadban is, voltaképp minden darab valamiképp annak számított, vagy azért, mert újrafordították, vagy mert eleve kortárs volt, amit nagyon fontos szempontnak tart.

A felsoroltak kiteljesítése és finomra hangolása mellett természetesen a női alkotók még intenzívebb bevonását is szeretné a színházigazgató, aki nagy boldogságnak nevezte a közös munkát a társulatával, illetve azokkal a közvetlen munkatársakkal, akikkel az ügyvezetői és a színház működtetésében együtt dolgozik.

Kováts Adél a pandémia miatt a korábbinál is szorosabb kapcsolatot tart szükségesnek a nézőkkel a kommunikációban, hogy egyáltalán tudják, hogy mi történik a színházzal, mikkel küzdenek, miután a járvány miatt nem rajtuk múlnak a különféle változások, és nekik is a központi intézkedéseket kell lekövetniük. Emellett a Radnótinak sincs más lehetősége a kapcsolattartásra a nézőivel, mint az előadásaik streamelése, ami a Csapodárok premierjével már kezdetét vette.A színházigazgató megjegyezte, fontos, hogy jó minőségű, igényes módon történjenek meg a felvételek, amik lehetőséget adnak arra, hogy vidékre, illetve a határon túlra is el tudják juttatni az üzeneteiket.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt