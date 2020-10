A nézők ragaszkodása önbizalmat ad – Mácsai Pál a színházak helyzetéről

Az Örkény István Színházban is minden más most, mint a járvány előtt. Félházzal dolgoznak, kétszáz jegyet értékesítve négyszáz helyett, a nézőknek kötelező maszkot viselniük, és folyamatos az UV-fényes fertőtlenítés. Ez azonban nem gátja a színházi élmények – mondta Mácsai Pál az InfoRádiónak adott interjúban.

"Amikor játszunk, nem érezni, hogy fél ház van, és nem érezni, mit szenvednek a nézők a maszk alatt, mert nem is szenvednek, annyira erőteljes az előadás. Szünetben persze többen állnak az utcán.

A taps és a figyelem minősége pontosan olyan, mint mikor telt ház és normál egészségi helyzet van.

Ez nagyon jól esik, megerősíti az emberben szakmája fontosságának tudatát. A bezárás elbizonytalanít, az ember azt érzi, nincs rá szükség. A nézőknek ez a ragaszkodása viszont rengeteg önbizalmat ad, igazabban is helyezi el szakmánkat, hivatásunkat a világban" – mondta Mácsai Pál.

Az igazgató azt is elmondta, színészeiket folyamatosan tesztelik, eddig minden eredmény negatív volt, a legkisebb a köhögéssel is otthon maradnak.

"A színészek játszanak, és vállalják a kockázatot, de maszkban próbálunk. Aztán elérkezik a pillanat, amikor a színész leveszi a maszkot. Teljesen biztonságos megoldás nincsen, de rengeteget tesztelünk, amit tudunk, megteszünk. Kint lenni az életben most kockázatosabb, mint otthon maradni" – tette hozzá.

A hétvégén indított streamelt előadássorozatukkal igyekeznek azokat is kiszolgálni, akik most nem mernek színházba menni.

"Egy színházi előadáshoz két dolog kell a néző és az előadás kapcsolatában: a jelenlét és a jelen idő, az itt és most. Ebből most az itt nem adható, hisz a néző nincs itt, számos okból. Csak kétszáz jegyet árulunk négyszáz helyett, hogy tudjunk nézőinkre vigyázni, másrészt nagyon sokan nem mernek eljönni, harmadrészt pedig sokan nem is budapestiek. A most, a jelen idő ugyanakkor igenis nyújtható streamelés által" – mondta Mácsai Pál, és elmondása szerint egy bemutató árát fektették be a streamstúdió kialakításába. Attól nem fél, hogy ez a lehetőség elkényelmesíti majd a nézőket, és majd inkább otthon maradnak: nem is árulnak sok streamjegyet, de az a kevés segít a talpra állásban is.

Arról, hogy milyen lesz a magyar színházi élet a karantén után, a következőket mondta: "Nagyon jó kérdés, nem tudok rá válaszolni. Biztos, hogy minden más lesz, mert erős kollektív élmény ért minket. Egy ilyen rendkívüli helyzet megváltoztat nézői érzékenységet, színészi játékot, mondandót."

