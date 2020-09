Vashegyi György: majdnem készen van a művészi életpályamodell

Folytatja a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnökeként 2017-ben megkezdett munkát Vashegyi György, miután a köztestület közgyűlése hétfőn újraválasztotta.

Az elnök az InfoRádiónak elmondta: az első ciklusban azokat a terveket vitte tovább, amelyeket elődje, Fekete György megalapozott. Ezek közé sorolta a művészi járadék és a hároméves nagy ösztöndíjrendszer bevezetését, amelyek kivívását még az alapító elnök érdemeként, a pontos működési feltételeik megteremtését, beindítását saját feladataként említette.

"Ezek beindításával megvalósult az a célkitűzés, hogy magyar művészi életpályamodellt kínáljunk föl a magyar művészek számára" - jegyezte meg az elnök, hozzátéve, hogy ez több ezer embert érint, akik havi támogatást kapnak a munkájukhoz a MMA-n keresztül. Úgy fogalmazott, hogy

15 évvel ezelőtt ennek töredéke is elképzelhetetlen lett volna a magyar művészeti életben,

és ez mutatja, mekkora jelentőségű a magyar művészeti életben, amit a köztestület elért.

"Majdnem készen vagyunk a művészi életpályamodellel" - erősítette meg az elnök.

A tisztújító közgyűlésen elmondott beszédére utalva megjegyezte, hogy nagyon sok területen van még tennivaló, ahol még nem sikerült áttörést elérni. Ezek között említette a művészettel nevelést, ahol

szerinte Freund Tamás személye a Magyar Tudományos Akadémia élén egészen új perspektívát nyithat a két szervezet együttműködésében.

"Freund Tamás világszínvonalon kiemelkedő tudósként pontosan ezt a területet kutatja, az ő tudományos eredményei is igazolják azt, hogy mennyire fontos a művészettel nevelés, és ez befektetés a nemzet jövőjébe" - fogalmazott Vashegyi György, hozzátéve, hogy ez nagyon örömteli együttműködés lesz.

Megemlítette, hogy az MMA Hagyatékból örökség elnevezésű hagyatékgondozással foglalkozó programjára is nagyobb figyelmet fordít majd a következő elnöki ciklusa alatt.

Mint mondta, a következő időszakban szélesebb körben és magasabb szinten tudja majd megvalósítani az MMA eredeti célkitűzéseit is, annak köszönhetően, hogy március 30. óta a tavaly megalapított Nemzeti Kulturális Tanács elnökének is kinevezték. Úgy fogalmazott, hogy a Nemzeti Kulturális Tanács ugyanúgy áttekinti az egész magyar művészeti és kulturális életet, mint ahogyan a Magyar Művészeti Akadémiai is, és a két szervezet eltérő tevékenysége ellenére is van ilyen közös vonás.

"Úgy vélem, hogy a Nemzeti Kulturális Tanácson keresztül a hagyatékok gondozását, vagy a magyar művészet nemzetközi rangú képviseletét az eddigieknél sokkal magasabb szinten fogjuk tudni megvalósítani" - közölte Vashegyi György.

Ugyan az MMA működése is erősen Budapest-központú, azonban az akadémia jövőbeni működése kapcsán nem hiszi, hogy vidéki tagozatokat kellene létrehozni, viszont megfontolandónak tartja, hogy legyen egy-egy vidéki bázisa Kelet-, illetve Nyugat-Magyarországon is. "Az elképzelést a tagság is támogatja, dolgozunk ezen, és a következő 3 évben ezen a téren is előrelépést fogunk felmutatni" - tette hozzá Vashegyi György.

Vashegyi György pénteken 18 órától az InfoRádió Aréna című műsorának a vendége lesz.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás