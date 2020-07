Nagy változás a könyvtárakban

Kényelmi szolgáltatásként az előjegyzés ingyenessége szeptember 6-ig megmarad.

"A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szolgáltatásai iránti érdeklődést jelzi, hogy a már újranyitott Központi Könyvtárban és a 15 legnagyobb kerületi könyvtárban két hét alatt a korábbi kölcsönzők közül minden második felkereste könyvtárát. Az átmenetileg ingyenessé tett előjegyzési szolgáltatás töretlenül népszerű, az újranyitás óta közel 25000 előjegyzést regisztráltak, 10 nap alatt annyit, mint tavaly egész évben összesen" - olvasható a közleményben.

A már megnyitott könyvtárakban csütörtöktől a teljes szolgáltatási paletta elérhetővé válik.

A Központi Könyvtárban is újra használható lesz valamennyi olvasói tér. A szabadpolcos övezet és Sárkányos Gyerekkönyvtár mellett a Budapest Gyűjtemény, a Zenei Gyűjtemény és a Szociológiai Gyűjtemény is várja látogatóit, továbbá a raktári kéréseket is teljesítik. A Központi Könyvtár - az olvasói igényeket figyelembe véve - minden csütörtökön meghosszabbított nyitvatartási idővel, 10 és 20 óra között tart nyitva - tartalmazza az összegzés.

A könyvtárakban a beiratkozás, a polcokról történő közvetlen kölcsönzés és a helyben használat mellett a beiratkozott olvasók számára ingyenesen lehetőség lesz a kijelölt internet-hozzáférést biztosító, továbbá az online adatbázisok, elektronikus gyűjtemények elérését lehetővé tevő e-olvasótermi számítógépek, valamint a katalógusgépek használatára. Az olvasójeggyel rendelkezők számára elérhetővé válik a korlátlan idejű, ingyenes WiFi-használat is, azokban a tagkönyvtárakban, ahol ez a szolgáltatás szokásosan biztosított. A kijelölt könyvtárakban mód nyílik fénymásolásra, szkennelésre és nyomtatásra is. Az olvasók kényelme érdekében szeptember 6-ig megmarad az előjegyzési szolgáltatás ingyenessége, a kérések az online előjegyzési felületen, e-mailben vagy személyesen is leadhatók - közölték.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár az olvasói biztonságát helyezi előtérbe, ezért a távolságtartás biztosítása érdekében a könyvtárakban csökkentett számú munkaállomás és ülőhely áll rendelkezésre. Valamennyi korosztály a teljes nyitvatartási időben felkeresheti a könyvtárakat, de a 12 óráig tartó délelőtti idősávot továbbra is a 65 év felettieknek ajánlják. A látogatók számára kötelező a távolságtartás szabályainak betartása és a maszk használata.

A közlemény szerint július 22-én a többi 31 könyvtárát is újranyitja a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. A szolgáltatásokról naprakész információkat a könyvtár honlapján, a www.fszek.hu címen találnak az érdeklődők.

