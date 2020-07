Rudolf Péter: biztos lábakon áll a Vígszínház

"Két ember távozott, de ők még az igazgatóváltás előtti szituációban, és onnantól kezdve mindenki itt van. Azt gondoltam, hogy ez így egészséges, ismerjük meg egymást, és ez lehetőséget ad arra, hogy ki-ki eldöntse, hogy milyen életérzés ebben az új helyzetben együtt színházat csinálni" – mondta az InfoRádiónak Rudolf Péter, a Vígszínház új igazgatója, aki július 1-jén vette át a teátrum irányítását Eszenyi Enikőtől.

Az új direktor emiatt sok új embert nem szerződtetett. Első lépésként a hat, már a színházban dolgozó egyetemista kapott szerződést, emellett vannak visszatérők is: Elekes Péter, Méhes László és Seres Zoltán, valamint Brasch Bence szerződik még a Vígszínházba.

"Ez nagyon fontos évad lesz, mert most alakul ki a jövő, és az, hogyan épül majd fel ez a társulat" – mondta Rudolf Péter. Hálás azoknak, akik sokat dolgoztak azon, hogy az átadás-átvétel professzionálisan, magától értetődően és elegánsan menjen végbe. Még nem is zárult le a folyama, hivatalosan csak július elsejével vette át a színház irányítását, de már az elmúlt három hétben is ott dolgozott, csak nem teljes jogkörrel.

"Enikő most saját kérésre felfüggeszti a színészi tevékenységét, nem akar játszani. Viszont azokkal az előadásokkal kapcsolatos összes munkát elvégzi, amelyeket ő rendezett. Együtt beszéljük meg az esetleges szerepátvételeket, végigcsinálja a szokásos felújító próbákat" – mondta Rudolf Péter az elődjéről. Hozzátette: így állapodtak meg, ez volt Eszenyi kérése, amit maximálisan tiszteletben tart. Emellett örül, hogy az Eszenyi által rendezett előadásokat a rendezőnő tartja majd karban.

A színház anyagi helyzetéről szólva kijelentette, hogy köszönetet kell mondjon az elődjének, mert

a Vígszínház biztos lábakon áll.

"Közben a minisztérium is nagyon elegánsan megsegítette az életünket" – mondta Rudolf Péter. Bár a Vígszínház és a Pesti Színház is megsínyli, hogy a járvány miatt március közepétől júniusig nem volt bevétele, az igazgató szerint szerencsés helyzetben vannak, mivel az előző vezetés munkája és a tárca támogatása révén lehetőségük van a jövő tervezésére.

Nyitókép: Sóki Tamás