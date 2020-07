„Receptre írva” mesélik el életüket a Bethesda dolgozói

Nem szokványos dolog, hogy egy gyermekkórház szakácskönyvet adjon ki, a recept ugyanis az egészségügyben mindig valami mást jelent. Rendszerint a reményt hordozza magában a gyógyulásra, valamint egy munkaeszköz a dolgozók mindennapjaiban – fogalmazott az InfoRádióban Tamásné Bese Nóra, kiemelve, ebben az esetben teljesen másról van szó, miután a recepteken ételek találhatók.

Abból a szempontól mégis felfedezhető hasonlóság, hogy reményt hordoz, mert a magyar egészségügyben olyan emberek dolgoznak együtt, közösségben, mint akik a Receptre írva című könyvben megjelennek, egy-egy személyes történeten keresztül bemutatva – tette hozzá a Bethesda kommunikációs vezetője.

Tamásné Bese Nóra megjegyezte, soha ekkora érdeklődést még nem tapasztaltak az egészségügyi dolgozok iránt, mint a járvány idején, a szakácskönyv ezért a bizalom növelését is szolgálni hivatott, hogy a szülők bátran merjenek hozzájuk fordulni, és rájuk bízni a gyermekeiket. A könyv remek alkalmat kínál ugyanis arra, hogy az olvasók

megismerjék a gyermekkórház orvosait, ápolóit, valamint szakdolgozóit.

A szerkesztő azt is megjegyezte, sokféle receptet gyűjtöttek össze. Maguk is megdöbbentek, milyen széles kultúrákból merít a válogatás: a szír származású radiológustól a szlovák égéssebészen át a francia plasztikai sebészig nagyon sokan biztosítottak a könyvhöz különböző nemzetiségű recepteket. Ahogyan a Nagy-Magyarországról területéről származó kollégák révén erdélyi vagy például felvidéki receptek is bekerültek. a kötetbe.

Tamásné Bese Nóra hozzátette: próbáltak egészséges recepteket is gyűjteni, amiben a kórház dietetikusa és gyógytornásza működött közre. Mindemellett

a szakácskönyv tartalmaz néhány „legendás” receptet is, amelyek egy-egy osztály életében játszanak fontos szerepet

– fogalmazott a kommunikációs vezető, példaként említve, hogy az egyik főnővérük egy olyan túrós sütemény receptjét osztotta meg, amit a gyermekkórház egyik önkéntese szokott számukra elkészíteni, lassan egy évtized, ami mára a gondoskodás jelképévé vált a Bethesdában.

A szakácskönyv – közvetlen értékesítés útján – a kórház webshopjában rendelhető meg, az ebből befolyó összeget pedig az intézmény támogatásra fordítják.

Nyitókép: Pexels.com