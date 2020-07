Baán László: ősszel Cézanne-kiállítás lesz a Szépművészetiben

Már úira megnyitotta kapuit a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria is. A Szépművészetiben egy fél évszázad után most újra kiállított, saját grafikai gyűjteménnyel ("Dürer kora") várják a látogatókat.

"Nyilván tudtuk, úgy is készültünk, hogy a látogatottság nem fogja elérni a zárás előtti időszakot. Több oka is van ennek: a hazai látogatók közül egy fontos réteg, az idősebbek valószínűleg még kevésbé mozdulnak ki otthonról közintézményekbe, és nagyon hiányoznak a turisták nekünk is, mint más helyről is az országban" – indította gondolatait az InfoRádióban Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója.

Az első hétvégén azért így is megfordult több száz látogató mindkét intézményben, már maszk is csak a dolgozóknak kell, kézfertőtlenítési lehetőség pedig mindenki számára rendelkezésre állt.

A "Dürer koráról" elmondta, két időszaki kiállítást pótol most a saját gyűjteményből megvalósuló kiállítás. Ez egyik elmaradó tárlat egy egyiptomi fáraósír megtalálásáról, a másik egy angol tematikájú, "pre-raffaellita" kiállítás lett volna, mindkettő – megfelelő időben – százezreket vonzott volna, ha megtartják, és tervben is van, hogy jövőre pótolják, de mivel mindenkinek felborult a menetrendje, rugalmasságra van szükség.

"A késő gótikától a reneszánszig német rajzok és metszetek láthatók most a múzeum kamarakiállításán,

legutóbb 50 esztendeje férhetett hozzájuk a közönség, vagyis generációk nem láthatták" – mondta a mostani megoldásról. A következő nagy dobás egyébként október végén lehet egy Cézanne-kiállítás révén – jelentette be Baán László.

