Országszerte lerántják a rejtélyekről a leplet

A hat évvel ezelőtt életre hívott Régészet Napja programsorozat legfőbb célja, hogy megismertesse, ezáltal megszerettesse a szakmát egy szélesebb közönséggel, hogy lerántsa a régészetet körülrengő misztikáról és talányról a leplet – fogalmazott az InfoRádiónak Szabó Orsolya régész, aki szerint az idei alkalom különös fontossággal bír, miután a koronavírus-járvány a régészeti kutatásokra, valamint a múzeumok életére is komolyan rányomta a bélyegét. Ezáltal talán könnyebben is visszacsábítható a nagyközség a most hétvégén nyitó kiállításokra és intézményekre – tette hozzá.

Az idei Régészet Napjának a témája a hálózatok

– csatlakozva az Európai Régészeti napok tematikájához, amely szintén ezen a hétvégén van –, üzenve, hogy mennyire fontos az emberi életben a hálózatoknak a szerepe, amit az elmúlt hónapok is bebizonyítottak. Ez akár lehet az emberi hálózatok kapcsolata, de akár a vírus terjedésének hálózata, amit nyomon lehetett követni – magyarázta Szabó Orsolya –, nem beszélve a modern technika esetében a világháló szerepének előtérbe kerüléséről. Sokunk élete teljesen átalakult, és gyakorlatilag átkerült az internetre mind a munkánk, mind a mindennapjaink – tette hozzá.

Idén mindösszesen 14 intézmény csatlakozott is a Régészet Napjához, miután kevesebben tudtak rugalmasan reagálni az új kihívásokra. A fővárosban személyesen látogatható programok között szerepel a többi között a Budapesti Történeti Múzeum az Árpád-kori Kána falú feltárásának a bejárása, illetve az Óbudai Múzeumban középkori séták keretében lehet megtekinteni a fontosabb maradványokat. Zalaegerszegen a Göcseji Múzeum várja az érdeklődőket a türjei ásatással, míg Tatabányán különféle régészeti rejtélyekről fogják lerántani a leplet. Miskolcon pedig régészeti terasszal várják az érdeklődőket, ahol a múzeum első saját készítésű minidokumentumfilmjét lehet majd megtekinteni – sorolta Szabó Orsolya régész.

A Régészet Napja programsorozat teljes kínálata itt érhető el.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba