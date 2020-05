A Szabad Tér Színház már júliusban „fellélegezne”

Az operatív törzs és a kormány által meghatározott augusztus 15-ei határidő után lehet csak tömeges szabadtéri rendezvényeket, fesztiválokat tartani.

A szabadtéri színpadok vezetői azonban abban reménykednek, egy előbbi, júliusi kezdésben.

Bán Teodóra hangsúlyozta, a színházak alkalmazhatják az ültetési rendet is. „Természetesen a legfontosabb az, hogy mindannyiunk egészségére vigyázzunk. Ugyanakkor a nyári színházak ültetettek, a közönség biztonságban helyet tud foglalni, a nézők egymástól megfelelő távolságra ülhetnek.”

Benkő Nóra is abban bízik, hogy a karantén után elsőkét rendezhetnek élő színházi előadást július 11-én.

Több mint 200 művész és háttérdolgozó jelentkezett, hogy részt vegyen az első színházi jótékonysági ünnepen, az Összefogás Gáláján.

„Ha olyan döntés születik, hogy már júliusban lehet szabadtereken játszani, mi nagyon örülnénk – tette hozzá és a résztvevők közül mások mellett Koltai Róbertet, Mácsai Pált és Tóth Gabit említette. Mint mondta, fontos, hogy a nézők és a fellépők is úgy érezzék, fellélegezhetnek, és ezzel egy nagyon jó közösségi élmény jöjjön létre, amiben persze az is cél, hogy támogassák azokat a művészeket, akik bajba kerültek.

Bán Teodóra elmondta, a Margitszigeten operagálát rendeznének elsőként.

Nagyon bízik abban, hogy július 15-e után nyitni tudnak. A tervezett programok közül kiemelte a lengyel tenor, Piotr Beczala Rost Andreával között gálakoncertjét. Július 17-én lesz egy filmzenekoncertjük is, Nito Rota zenéjére Federico Fellini alkotásaiból mutatnak be részleteket. De megemlítette Szergej Polunyin Raszputyin-előadását is, augusztus 15-re pedig egy francia társulat Odüsszeia produkcióját hirdették meg.

Augusztus 20-ra nagy egy új bemutatóval készülnek: Vidnyánszky Attila rendezésében viszik színre Erkel Ferenc nemzeti operáját, a Bánk bánt.

Benkő Nóra, a Városmajor új vezetője fiatalos arculatváltásra készül a jövő évadban. Ezen a nyáron még jórészt a kidolgozott, meghirdetett programot követik, augusztusban megrendezik a Városmajori Színházi Szemlét is.

„Nyolc előadás lesz, köztük a Miskolci Nemzeti Színház előadásában A velencei kalmár, jönnek a szabadkaiak a Lila akáccal, a Győri Nemzeti Színház társulata pedig a Váratlan vendéget adja elő."

A szemlére már kaphatóak a jegyek.

