Hrabalt olvas fel Kovács Ákos a szombat esti Karanténnaplóban

Kovács Ákos a YouTube-csatornáján folyamatosan kínál új tartalmat a rajongóinak a koronavírus-járvány idején is. Szerda esténként exkluzív koncertfelvételek tesz elérhetővé, szombatonként pedig élő adással jelentkezik házi stúdiójából. A Karanténnapló részeként egyik héten mindig zenél, legutóbb zenésztársával, Lepés Gáborral tartott szintiszeánszot, a másik héten, például most szombaton este nyolctól is, az irodalom van soron.

"Nagy kedvencem, Bohumil Hrabal egyik novelláját fogom felolvasni, és utána egy dalt is eljátszom majd, ahogy a korábbi felolvasóesteken" – mondta az InfoRádiónak a Kossuth-díjas előadóművész, akinek közismert rajongása az irodalom iránt. A szombati adások előtt csak a személyes ízlése alapján dönt, hogy mit szeretne megmutatni a közönségnek.

"Én az irodalom felől jövök, nem lennék dalszövegíró és nem lennék sikeres a magyar költészet bizonyos fokú ismerete és nagy fokú szeretete nélkül.

A Karanténnaplóval van egy esélyem, hogy áttekintést adjak azokról, akiket nagyon szeretek"

– mondta, és jelezte, Hrabal is így került a válogatásba, például abban a naplóbejegyzésében is szerepelt, amelyben a kedvenceiről kérdezték rajongói még a karanténidőszak előtt.

"Ez a novella, amelyet felolvasok, egészen fantasztikus, ugyanis Hrabal arról beszél benne, hogyan viszonyulnak hozzá az olvasói. Ami meglepő hasonlóságot mutat énekes és rajongói viszonyával" – árulta el Ákos, és hozzátette, a cseh író a novellában fantasztikus rezignációval kezeli az elutasítást, a lelkendezést, a lekezelést és a rajongást.

"Felolvasási mániám van, ha valami nagyon tetszik, azt szeretem megosztani a környezetemmel.

A feleségem fokozottan szenved ettől, és most a családi felolvasómániámat kiterjesztem azokra, akiket érdekel" – avatott be a részletekbe az énekes-dalszerző.

Az idei koncertszezon jó része már biztosan elúszott, ez a teljes könnyűzenei műfajt érzékenyen érinti. Ákos is teli naptárral futott neki az évnek, május 3-tól december végéig komoly előadássorozattal számolhatott, és mint kiemelte, nemcsak ő, hanem a munkatársai is, a kétkezi színpadi munkásoktól a zenésztársakig. Nem tudott mást tenni, mint írt egy körlevelet, amelyben segítséget ajánlott fel annak, aki esetleg nehéz helyzetbe került, és közben próbálja a csapatát összetartani.

"Nemcsak a rajongónak üzenem, hogy

fel a szívekkel, és ne hagyjuk el magunkat és egymást.

A nyári koncertszezon elúszása a mi műfajunkat nagyon érzékenyen érinti, de abban a helyzetben, amelyben most az ország van, nem a koncert- meg a színpadi műfaj problémái a leglényegesebbek" – mondta Ákos, pedig még a rendőrök is azt kérdezték tőle egy minapi közúti ellenőrzésen, hogy miként bírja a karantént. Azt felelte, ő bírja, mert rengeteg munkát talált ki magának a Karanténnaplóval, de elsősorban arra gondol, hogy mi lesz az országgal, mi lesz azokkal az emberekkel, akik nehezebb körülmények között élnek.

"Emberek tömegeinek okoz ez a helyzet egzisztenciális, életvezetési vagy életszervezési problémát. Ezt a műsort azért találtam ki, hogy akik szeretik, amit csinálon, és az enyémnél lényegesen nagyobb problémákkal küzdenek, valamilyen szellemi táplálékhoz, impulzushoz jussanak" – mondta Ákos.