Hanna Schygulla: Mészáros Márta filmje, az Örökbefogadás mestermű

Mészáros Márta 1975-ben Arany Medvével elismert alkotásának digitálisan felújított változata a Berlinalén ezúttal a klasszikusok programban szerepelt.

"A film teljesen örökérvényű, semmit sem szépít meg. Sőt, kifejezetten árnyalt. Bár a nők között sokféle verseny zajlik, a film a fejlődésről szól, az összetartozás érzésének és a bizalomnak az erősödéséről" - mondta el a német film nagyasszonyának is nevezett Hanna Schygulla, aki vendégként szerepelt a német fővárosban működő magyar kulturális intézet, a Collegium Hungaricum Berlin (CHB) minifesztiválján, ahol Mészáros Márta három filmjét vetítették.

Hanna Schygulla, Rainer Werner Fassbinder (1945-1982) megannyi filmjének főszereplője volt, aki több magyar rendezővel is dolgozott: Tábori Györggyel Berlinben, Sándor Pállal 1987-ben a Miss Arizona forgatásán, Tarr Bélával pedig a Werckmeister harmóniák készítésekor. A művésznő külön elismeréssel szól Enyedi Ildikó Testről és lélekről című művéről.

"Az idei tizenöt versenyfilm közül már hetet nők rendeztek. Soha nem volt még ilyen magas az arányuk. Ebből is látható, hogy mennyire törekednek az egyenlőségre" - mondta a színésznő az idei Berlini Filmfesztivál versenyprogramjáról.

Mészáros Márta az első női rendező, aki Arany Medvét vehetett át Berlinben. Hanna Schygullát 1979-ben Ezüst Medve díjjal, 2010-ben pedig életműdíjjal ismerték el a Berlinalén.

A vasárnapig tartó 69. Berlinalén 74 országból 400 filmet mutatnak be. A német főváros filmfesztiválja a cannes-i és a velencei mellett a legjelentősebb az A-kategóriás nemzetközi szemlék sorában. Idén a Berlinale rövidfilmes versenyprogramjába - amelybe világszerte négyezernél is több alkotással pályáztak - bejutott két magyar munka is, Buda Flóra Anna Entropia és Tóth Luca Lidérc úr című animációja.