Értékelt és a készülő nemzeti alaptantervről is beszélt az MMA elnöke

Szeptembertől száz ösztöndíjas kezdhette meg munkáját az MMA megújított ösztöndíjprogramja keretében - mondta el Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnöke a májusi közgyűlés óta eltelt időszakról.

Hozzátette: összesen több mint 1300 pályázat érkezett az MMA-hoz, amelyből formailag 1118 pályázat volt érvényes. Ebből a döntőbizottság a második körben 524 pályázat közül választotta ki a 100 nyertest. Erről a programról még augusztusban beszélt az InfoRádiónak az MMS elnöke, mint mondta,

három év alatt épül fel a teljes rendszer, amelybe 2022-re egyszerre 300 ösztöndíjas kerülhet. Ennek az anyagi forrásigénye évente mintegy 800-900 millió forint.

A közgyűlésen arról is beszélt az elnök, hogy hosszabb távon kiállításokon, koncerteken előadásokon szeretnék bemutatni az ösztöndíjasok munkáját. Vashegyi György beszámolt arról is, hogy az MMA és a Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet (MMKI) együttműködésében elindult az ösztöndíjasok honlapja, amelyen fényképes bemutatkozás található az ösztöndíjasokról és a tervek szerint ott követhető lesz a program alatt végzett művészeti tevékenységük is.

Az intézmény elnöke az MMA kulturális szerepvállalásai közül kiemelte az Arany János-év kapcsán elindult Hallgatni Aranyt! elnevezésű projektet.

A 2018 nyarán indult népszerűsítő országjáráson mintegy kétezer középiskolás ismerkedett meg a honlappal, amely hangzóanyag formájában ingyenesen teszi elérhetővé Arany János jelentős műveit. Hangsúlyozta, hogy a megszavazott pályázati pénzeknek köszönhetően folytatódhatnak a rendhagyó irodalmi órák az ország további iskoláiban, de a honlap még bővül Arany János életének fontosabb állomásairól szóló alkotásokkal és riportfilmekkel.

A nyár végén véleményezésre kapott nemzeti alaptanterv-tervezetről Vashegyi György azt mondta, hogy az oktatási bizottság tagjai mellett az elnökség tagjai, és a tagozatvezetők előremutató, jelentős részben bíráló szakmai észrevételeket tettek. Szerntük

az új tervezet jelzi ugyan a megújulási törekvést, de nem ígér valódi kitörést a magyar köznevelés elöregedett, egyoldalú és tantárgycentrikus útvesztőjéből, nem készíti elő az alapvető változtatásokat.

Hozzátette, ezért felajánlotta a miniszternek és a kutatócsoport vezetőjének az MMA szakmai együttműködési készségét.

Az MMA elnöke arról is beszélt, hogy a nemzeti szalon 2018-as tárlatát mintegy 29 ezren látták. A helyszínt biztosító Műcsarnokra továbbra is fontos kiállítótérként tekintenek, bár tudják, hogy az épület felújítása nem sokáig halogatható. Vashegyi György kiemelte, hogy 2019-ben is igyekeznek tovább erősíteni a nemzetközi kapcsolatokat, így több helyszínen, többek között Prágában, Passauban, Dél-Koreában és Teheránban kiállításokon, fesztiválokon mutatkoznak be.

A Magyar Művészeti Akadémia Pesti Vigadóban zajló közgyűlésén tiszteletbeli taggá választották Helmut Rilling karmestert és tagozati díjakat adtak át, erről itt írtunk bővebben.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás