Velencei Filmfesztivál: bemutatkozik Nemes Jeles László új filmje

A kaliforniai álom rendezőjének, Damien Chazelle-nek az új filmjével, a First Man című alkotással kezdődik a 75. Velencei Filmfesztivál. A film az 1969-es Holdra szállás felkészülésének történetét meséli el, Ryan Gosling alakítja Neil Armstrongot.

A szeptember 8-ig tartó filmfesztiválon 21 alkotás verseng az Arany Oroszlán fődíjért. Itt debütál Natalie Portman és Jude Law főszereplésével a Vox Lux című film, amely egy 18 évesen hírnevet szerző énekesnő, Celeste története, aki most a visszatérésre készül. Az 1999 és 2017 között játszódó filmben az ismert ausztrál énekes-dalszerző, Sia a produkciónak írt dalai hangzanak majd el.

Velencében mutatják be a Gravitációt rendező Alfonso Cuarón Roma című fekete-fehér filmjét, amelynek a középpontjában egy őslakos nő, valamint az a középosztálybeli család áll, ahol mint dada és házvezetőnő dolgozik. A 70-es években, Mexikóvárosban játszódó filmet kritikusai az élet teljességét érzékenyen és gyönyörű képekben bemutató látomásos alkotásként méltatták.

Szintén az Arany Oroszlánért versenyez az Egy szent szarvas meggyilkolása című film rendezője, Jorgosz Lantimosz. Új alkotása, a The favourite a 18. századi angol királyi udvar intrikáit mutatja be, Anna királynő jó barátnője és unokahúga között kialakuló versengést Rachel Weisz-szel és Emma Stone-nal a főszerepben.

Sinja Cukamoto szamurájfilmje, a Killing mellett két western is versenyben van a Velencei Filmfesztiválon. Egyrészt Jacques Audiard európai környezetben játszódó westernje, a The Sisters Brothers, olyan amerikai színészekkel, mint Joaquim Phoenix, John C. Reilly vagy Jake Gyllenhaal. Másrészt a Coen fivérek új filmje, a The Ballad of Buster Scruggs.

Ez a film is, csakúgy, mint a már említett Roma című alkotás Netflix-produkció. Ezeket egyszerre jelentetik majd meg a világhálón és a mozikban, így gyengítve a filmszínházak piaci előnyét, ezért több olasz moziszövetség kritizálta a fesztivált, amiért versenyeztetnek netflixes filmeket. Alberto Barbera a Velencei Filmfesztivál művészeti igazgatója azonban kijelentette, hogy a neves alkotók filmjeit nem mellőzik a programból csak azért, mert a Netflix forgalmazza őket.

Szintén a versenyprogramba került és nagy érdeklődés övezi az Oscar-díjas Nemes Jeles László Napszállta című filmjét. Utoljára 24 évvel ezelőtt szerepelt a versenyprogramban magyar film, Enyedi Ildikó Bűvös vadász című alkotása.

Sipos Gábor producer az InfoRádiónak elmondta, nagy megtiszteltetés, hogy meghívást kaptak a versenyprogramba.

"Koncepció volt, hogy Nemes Jeles László második alkotása olyan rangos európai filmfesztiválon mutatkozzon be, amely meghatározza a film további útját.

Nagyon örülünk neki, hogy Velence minket választott" - mondta a producer.

A napszállta 1913 nyarán, az első világháború kitörése előtt játszódik. Leiter Írisz hosszú évek után tér vissza az Osztrák-Magyar Monarchia sokszínű és nyüzsgő városába. A korán elárvult fiatal lány minden vágya, hogy néhai szülei legendás kalapszalonjában kapjon munkát. Az új tulajdonos, Brill Oszkár azonban elutasítja a lányt és mindenáron igyekszik eltávolítani a városból.

Nemes Jeles László új filmje egy titokfilm, fő mozgatórugója pedig az elveszettség, kiszolgáltatottság és bizonytalanság. A film főszerepét a Saul fia című filmben is játszó fiatal színésznő, Jakab Juli alakítja, a férfi főhős Vlad Ivanov román színművész. A filmet a Saul fia operatőre, Erdély Mátyás fényképezte. A Magyar Nemzeti Filmalap 1,59 milliárd forinttal támogatta az alkotás elkészültét.

A fesztiválon debütál Szőcs Petra első nagyjátékfilmje, a Déva című alkotás is, amely a fesztivál tehetséggondozó programjának támogatásával készült. A film egy árvaházban élő albínó lányról, Katóról szól, aki a nyári szünetben összebarátkozik egy új önkéntes tanárral, Bogival, és hogy barátságát kifejezze, elárul valaki mást. A filmben a gyerekszerepekben a Dévai Szent Ferenc Alapítvány növendékei láthatók.

A versenyprogramon kívül is vetítenek nagy érdeklődésre számot tartó filmeket, ilyen például Bradley Cooper első rendezése, a Star in Born című film, amelyben Cooper egy iszákos country-énekest, Lady Gaga pedig egy fiatal tehetséget alakít.

Az Arany Oroszlán-életműdíjat idén Vanessa Redgrave brit színésznő és David Cronenberg kanadai rendező kapja. A filmfesztivál zsűrielnöke a fesztivál tavalyi fődíjasa, A víz érintése című filmjével később az Oscar-díjat is elnyerő Guillermo del Toro lesz.

Nyitókép: MTI/EPA/Claudio Onorati