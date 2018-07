Hétfőnkét is látogatható a Frida Kahlo-kiállítás

Már az első néhány napon több mint tízezren voltak kíváncsiak a Magyar Nemzeti Galériában július elején nyílt, a 20. század egyik legmeghatározóbb női művésze, a mára ikonikussá vált Frida Kahlo műveiből rendezett tárlatra.

A Magyar Nemzeti Galéria négy hónapra ad otthont a világ legjelentősebb Frida Kahlo-gyűjteményével rendelkező mexikói múzeum, a mexikóvárosi Museo Dolores Olmedo remekműveire épülő, az életmű egészét átfogó tárlatnak. A kiállításon szereplő 35 alkotás - 26 festmény és 9 rajz - között látható néhány Frida Kahlo védjegyévé vált önarckép is, de szerepelnek olyan jelentős művek is, mint az egyik legelső vászonfestménye. Mindezek mellett életrajzi ihletésű képek, portrék, szimbolikus tartalommal telített alkotásokat is bemutatnak a tárlaton.

A festőnő születésének 111. évfordulóján megnyílt kiállítás november elejéig látogatható - írták a tájékoztatóban.

Nyitókép: Balogh Zoltán