Magyarul írt szerelmeslevél is látható a Frida Kahlo-kiállításon

A tárlat anyaga a mexikói Dolores Olmedo Múzeumból érkezett, ahol a világ legjelentősebb és legnagyobb Frida Kahlo-gyűjteménye található – mondta az InfoRádiónak Baán László. A Szépművészeti Múzeum főigazgatója hozzátette: a kiállítás kronologikus rendben követi a festőművész életét, de vannak tematikus kulcspontok is.

Frida Kahlo gyerekkora óta súlyos betegségekkel küszködött, 18 évesen majdnem halálos balesetet szenvedett, élete végéig több mint 30 műtéten esett át. A festményeit betegágyában készítette – magyarázta Baán László.

„Élete végéig igazán a festészetben tudta kifejezni önmagát. És ez a szenvedély és a szenvedés az a két szó, amely a legjobban jellemzi Frida életét és személyiségét”

– fogalmazott a múzeumigazgató.

A kiállítás hangulatát a művésznő életművének fő művei mellett fényképekkel és azték műtárgyakkal igyekezték megteremteni.

Frida szerelmeinek külön termet szenteltek a tárlat tervezői. „Férje Mexikó akkori leghíresebb művésze, Diego Rivera volt. Nagyon viharos, nagyon ellentmondásokkal teli kapcsolat volt ez” – emelte ki Baán László. Elváltak, majd összeházasodtak, nem voltak hűségesek egymáshoz. „Megaláztatások érték ebben a kapcsolatban, de ezt nagyon nagy erővel, méltósággal viselte” – fogalmazott.

Muray Miklós Amerikában élő magyar fotóművész is Frida szerelmei között volt. „Több éven keresztül tartó kapcsolat volt, és barátságuk életük végéig megmaradt” – tette hozzá Baán László. A magyar fotográfus készítette róla azt az ismert divatfotót, amelyet Frida Kahlo halála után később a Vogue címlapján is megjelent. A művésznő egy neki címzett szerelmes levelét is megtalálták, ez megtekinthető a kiállításon.

Frida Kahlo édesapját magyar-német származásúnak tartotta, így a mexikói identitás mellett ezt a két nemzetiséget is magáénak vallotta.

A Szépművészeti Múzeum főigazgatója a festőnőről megjegyezte: feltűnő egyéniség volt, egyediségét pedig viseletével is kifejezte.

Baán László szerint a legsikeresebb budapesti kiállítások közé fog kerülni a szombattól látogatható tárlat, 100 ezer feletti látogatószámot vár.

Nyitókép: Balogh Zoltán