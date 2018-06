A Balatont is elérte a gasztroforradalom

Újra divatba jött a Balaton, ahol most ötvöződik a retró és az modern életérzés – mondta a magazin főszerkesztője. A budapesti gasztroforradalom – mely egy pár éve elérte a Balatont – most a strandokon is megjelent – tette hozzá Vinkó József. A street food mintájára megjelent a beach food. „Elkezdődött a hekk- és lángosbüfék korszakának leáldozása” – fogalmazott.

A főszerkesztő szerint a Balatonnál újnak számító műfajok jelentek meg: borteraszok, gasztro- és romkocsmák nyíltak; fennmaradtak a vendégasztalok, van fine dining és "piros kockás terítős" étterem is. Új sörfőzdék, kézműveskávézók és kulináris boltok is beindultak.

Vinkó József úgy véli, a nyaralók jelentékeny része érzékeny annyira az árakra, hogy az alapján döntsön,

a többség pedig nemcsak fürödni akar a Balatonban, hanem élményeket is vár.

A gasztrokalauz a Magyar Konyha balatoni száma mellékleteként jelenik meg. "Amikor 2013-ban elkezdtük, akkor 170 hely volt benne, alig tudtuk összeszedni. Most úgy szerepel benne 400 hely, hogy a tavalyiból 60-at kihagytunk, és mégis 110 új helyszín került bele" – fogalmazott.

Tizenkét újságírójuk 1-1,5 hónapig járta a Balatont, meglátogatva az éttermeket, a cukrászdákat és a borászatokat, hogy megállapítsák, megvannak-e még, mi az újdonság, illetve mi maradjon ki a kiadványból, és mi az, ami bekerüljön.

„Minden évben elgondolkodom, hogy van-e értelme újra kiadni, de aztán rájövök, hogy van, mert annak az egy-két hét nyaralásnak, az év két legszebb hetének nem szabad kudarcnak lennie.

Mi kell egy jó nyaraláshoz? Elsősorban a Balaton, jó idő, jó étel, jó bor, és a reményeim szerint egy jó útikalauz, hogy az ember ne menjen rossz helyre”

– fogalmazott.