Óriási tűz, füst száll az európai nagyváros felett – videó

A hatóságok tájékoztatása szerint a lángok egy konténerben csaptak fel este 19.30 körül. A tűz gyorsan átterjedt a csomagokkal és árukkal teli raktárépületekre is. Több robbanás zaját is hallani lehetett és kilométerekről is látható volt a füstoszlop. Több jármű is kiégett az üzemi területen.

A tűzoltóság szerint nincsenek sérültek. A mentőszolgálatok nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, a rendőrség pedig lezárta a környező utcákat.

Az üzemi területet evakuálták, a városi hatóságok óvintézkedés gyanánt felszólították a lakosokat, hogy tartsák zárva az ablakokat és kerüljék el a környéket.

Az oltási művelet nehéznek ígérkezik a raktárépületekben tárolt nagy mennyiségű áru miatt, amelyek között elektronikai cikkek is vannak.

Videó a mentésről, amelyen kisebb robbanások is hallatszanak: