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MILAN, ITALY - JULY 8: Firefighters work to extinguish the blaze a fire breaks out at the 8,000-square-meter warehouse of an international shipping company on Don Giovanni Minzoni Street in the Bovisa district of Milan, Italy on July 8, 2026. Civil defense personnel and municipal police established an extensive security perimeter around the warehouse while the cause of the fire has not yet been determined. (Photo by Michele Luigi Edoardo Novaga/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Anadolu

Óriási tűz, füst száll az európai nagyváros felett – videó

Infostart / MTI

Hatalmas tűz ütött ki a Bartolini (BRT) csomagküldő szolgálat milánói logisztikai központjában a Bovisa városrészben szerda este.

A hatóságok tájékoztatása szerint a lángok egy konténerben csaptak fel este 19.30 körül. A tűz gyorsan átterjedt a csomagokkal és árukkal teli raktárépületekre is. Több robbanás zaját is hallani lehetett és kilométerekről is látható volt a füstoszlop. Több jármű is kiégett az üzemi területen.

A tűzoltóság szerint nincsenek sérültek. A mentőszolgálatok nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, a rendőrség pedig lezárta a környező utcákat.

Az üzemi területet evakuálták, a városi hatóságok óvintézkedés gyanánt felszólították a lakosokat, hogy tartsák zárva az ablakokat és kerüljék el a környéket.

Az oltási művelet nehéznek ígérkezik a raktárépületekben tárolt nagy mennyiségű áru miatt, amelyek között elektronikai cikkek is vannak.

Videó a mentésről, amelyen kisebb robbanások is hallatszanak:

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