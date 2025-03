Szárazföldi támadás indult a Hamász ellen Gázában

Az IDF bejelentette, hogy erői szárazföldi hadműveleteket kezdtek a Gázai övezet északi részén fekvő Bét Lahija térségében. A hadsereg szárazföldi egységei a tűzszünet januári kezdete óta először léptek be a Gázai övezet északi részébe. Az utóbbi napokban számos légicsapást hajtottak végre az övezetben a Hamász iszlamista terrorszervezet célpontja ellen.

A szárazföldi harcok megkezdésével egy időben a Gázai övezet déli részéből három rakétát indítottak Izrael központi része felé, ahol a hajnali jemeni támadás után másodszor is megszólaltak a légvédelmi szirénák. Az egyik rakétát a légelhárítás elfogta, a másik kettő pedig lakatlan területeken zuhant le. A hajnal 4-kor Jemenből indított lövedékeket még az ország légterén kívül megsemmisítették.

For the first time over 150days, Hamas fired at least 3 rockets towards Tel Aviv. IDF reports that sirens sounded in central Israel following projectile launches from the Gaza Strip. Hamas claimed responsibility for the attack: “We launched M-90 rockets toward Tel Aviv in… pic.twitter.com/hWXimWNSGz

A Reuters arról számolt be, hogy az izraeliek célja a Gázai övezet északi és déli felét elválasztó ütközőzóna, az úgynevezett Netzarim-folyosó kiszélesítése. Jeruzsálemből felszólították a palesztínokat, hogy a hadműveletek miatt kerüljék a térség fő észak-déli útvonalát, és inkább a tengerpart mentén közlekedjenek.

A brit hírügynökség szerint az újrakezdett légicsapások keddi első napján több mint 400 palesztin halt meg, ami az egyik legnagyobb veszteség egyetlen nap alatt. Az elmúlt három napban legalább 510 palesztin vesztette életét a harcok miatt. Az áldozatok több mint fele nő és gyermek - nyilatkozta a Reutersnek Khalil Al-Deqran, a terület egészségügyi minisztériumának szóvivője.

A hadsereg kedd óta folytatta a Gázai övezet elleni légitámadásokat, szerdán pedig szárazföldi hadműveleteket indított, és ezzel gyakorlatilag felhagyott a Hamásszal január óta tartó tűzszünettel. A Hamász súlyosan meggyengült, de még mindig talpon van, ezért

A szélsőséges palesztin szervezet ugyanakkor azt közölte, hogy változatlanul ragaszkodik a fegyvernyugváshoz. Ennek igencsak ellenmond az a videó, amit az IDF tett közzé az X-en. Ezen a Hamász egyik harcosa egy páncéltörő rakétát lő az izraeli katonák felé:

