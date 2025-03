Orosz hadihajók húztak el a Brit-szigetek mellett - képek

Londoni közlés szerint szerint a brit haditengerészethez tartozó Somerset nevű fregatt, a Cattistock aknaszedő és a Tidesurge üzemanyag-utántöltő katonai tartályhajó négy orosz hajót kísért a La Manche csatornán és az Északi-tengeren - közölte az atv.hu.

Az orosz kötelék, amelyet a Szeveromorszk romboló vezetett, Szíriában vette fel rakományát és a Balti-tenger felé tartott. A Royal Navy beszámolója szerint a brit hadihajók vasárnap kezdték az orosz haditengerészeti egység kísérését a dél-angliai Portsmouth kikötőváros közelében.

Protecting the UK’s security…#RoyalNavy warships and helicopters watched every move of a Russian task group returning from Syria as it sailed through the English Channel and North Sea towards the Baltic.



?