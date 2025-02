Felrobbant egy önjáró löveg Szlovákiában

A robbanásra egy ágyú teherbírási tesztjei során került sor kedden reggel. Egyelőre nem lehet pontosan meghatározni, hogy a fegyver vagy a lövedék meghibásodása okozta-e a balesetet - jelentette be Robert Kalinák védelmi miniszter a közösségi médiaprofilján közzétett videóbejegyzésében.

Hozzátette: az eset körülményei még vizsgálat tárgyát képezik, esetleges idegenkezűségre utaló jeleket egyelőre nem találtak. Kiemelte: fontos információ, hogy a rendkívüli esemény során nem robbant fel a lövedék, mert annak sokkal súlyosabb következményei lehettek volna.

An explosion occurred at the military-technical testing institute "Záhorie" in Slovakia



Reports indicate that two people were injured and hospitalized. A fire broke out at the scene.



Slovak media report that the explosion occurred during testing of the "Zuzana 2" howitzer.