Szakértői kormányba menekülhet Ausztria, ha nem lesz koalíciós megállapodás

Az osztrák elnök az elmúlt hét közepén a Hofburgban előbb az ÖVP elnökét, Christian Stockert, majd a kancellárjelöltet, az FPÖ elnökét, Herbert Kicklt fogadta. Előzőleg olyan értesülések láttak napvilágot, hogy az egyeztetések zátonyra futottak, mindenekelőtt az Európai Unióhoz és a NATO-hoz fűződő viszony eltérő megítélése, a migrációs válság kezelésének különbözősége, továbbá a minisztériumok elosztásával kapcsolatos nézeteltérések miatt. Alexander Van der Bellen közbelépésének legfőbb eredménye az volt, hogy a felek a konzultációk folytatásában állapodtak meg.

Az ORF közszolgálati médium hétfőn azt írta, hogy a tárgyalások kimenetele teljes mértékben nyitott. Olyannyira, hogy a Nehammer-kormány bukása után ellenzékbe szoruló Zöldek Pártja, valamint az ellenzéki szociáldemokrata SPÖ és a liberális NEOS párt a tárgyalások megszakítására szólította fel a konzervatívokat. Alternatívaként merült fel egy szakértői kormány létrehozása, míg az utóbbi időben sokat emlegetett opció, hogy rendkívüli parlamenti választásokat írjanak ki, Ausztriát súlyos költségvetési válságba taszítaná.

Mindenesetre a két pártvezető, Kickl és Stocker a folytatásról a hét végén egyeztetett. A fő téma a tárcák elosztása volt, különös tekintettel a belügy- és a pénzügyminisztériumra. Az ORF információi szerint Kickl pártja "bekeményített", és magának követeli a két minisztériumot, valamint az európai uniós ügyek, továbbá a média és a kultúra területeinek irányítását. Ez viszont az ÖVP számára elfogadhatatlan.

Ennek nyomán született az ORF szerint az a meglehetősen rendhagyónak tűnő néppárti indítvány, hogy "osszák fel" a belügyminisztériumot, mégpedig a menekültügy kiszervezésével. Az FPÖ pedig állítólag felajánlotta potenciális partnerének a külügyminisztériumot, beleértve a két pártot amúgy erősen megosztó uniós hatásköröket. Ez utóbbi felelőse eddig a kancellári hivatal volt. Ezeket az információkat hivatalosan nem erősítették meg.

Mindez azonban csak töredéke a két pártot megosztó vitáknak. A nemzetközi együttműködés csaknem teljes egészében vitatott, legyen szó akár az Oroszországgal szembeni szankciókról, akár a tervezett európai védelmi rendszerben, a "Sky Shieldben" való részvételről. Ezenkívül az FPÖ ellenzi az uniós zászlók hivatalos épületeken való elhelyezését, szorgalmazza a NATO Békepartnerségből való kilépést, ahogy az Egészségügyi Világszervezetből (WHO) is. Eltérnek az álláspontok a menedékjog kezelésével kapcsolatban is. Az FPÖ az illegális menekültek határon történő kitoloncolását sürgeti, míg az ÖVP ellenzi ezt.

AZ SPÖ, a Zöldek, valamint a NEOS párt vezetői vasárnap este felszólították az ÖVP-t, hogy fejezze be az FPÖ-vel a koalíciós tárgyalásokat. A szociáldemokrata párt közvetve ismét koalíciós partnernek ajánlkozott, mint ahogy a NEOS is, és elemzők szerint a Zöld Párt sem zárkózna el ettől.

Ha a tárgyalások kudarca fulladnak, az új választásokig szakértői kormány felállítása jöhetne szóba. A Kronen Zeitung című lap szerint Van der Bellen elnöknek "minden forgatókönyvre" megvannak a tervei.