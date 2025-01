Lángba borult Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítója - videó

A Reuters értesülése szerint ideiglenesen leállt a termelés a ksztovói petrolkémiai üzemben, miután egy ukrán drón tüzet okozott. A cég szerint a támadásnak nem voltak áldozatai.Az ukrán határtól mintegy 800 kilométerre található olajfinomítóban évente 15 millió tonna kőolajat dolgoznak fel Ez a negyedik legnagyobb finomító Oroszországban.

A brit hírügynökség idézte az orosz védelmi minisztériumot, amely a Telegramon azt közölte, hogy 104 drón vett részt a nyugat-oroszországi támadásokban, amelyek közül 11-et Szmolenszk régió felett megsemmisítettek. A légvédelem Kurszknál ugyancsak lelőtt kilenc ukrán robotot, ahonnan az orosz erők megpróbálják kiszorítani az ukrán csapatokat.

The Lukoil refinery of Kstovo, Nizhny Novgorod, in Russia has been severely hit by UAVs. Flames are consuming large parts of the facility, which processes annually 15 million tons of crude oil. It is the forth largest refinery in Russia in terms of production. pic.twitter.com/ZAhUTpbDqL