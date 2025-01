Mesébe illő áron kínálnak egy csodás hangszert - videó

A New England Conservatory (NEC) ajánlja árverésre az 1714-ben készült Joachim-Ma nevű Stradivariust, a bevételt ösztöndíjakra fordítják, teljesítve az intézet egykori hallgatójának, Si-Hon Ma kínai hegedűművésznek a végakaratát, aki a hangszert a zeneiskolának adományozta.

Si-hon Ma az általa feltalált, a hangszer hangerejének tompítására szolgáló Sihon szordinó (tompító) jövedelméből vásárolta a Stradivariust és 2009-ben bekövetkezett haláláig játszott rajta - írta a Smithsonian Magazine című kulturális és művészeti folyóirat internetes kiadásában.

