Halálos szállodatűz pusztított Bangkokban - videó

Bangkok, 2024. december 30., hétfő (MTI/dpa) - Tűz ütött ki hétfőre virradó éjjel Thaiföldön egy bangkoki szállodában, a lángokban legalább három külföldi turista életét vesztette, heten megsérültek - jelentették a hatóságok és a helyi média.

A Khaosod című helyi lap beszámolója szerint a tűz a belvárosban található Ember Hotel nevű hatemeletes szálloda ötödik emeletén ütött ki, ahol akkor mintegy 75 vendég tartózkodott. Több tucatnyian az épület tetejére menekültek a lángok elől, a mentőszolgálatok onnan mentették ki őket létrák segítségével.

BREAKING: Firefighters managed to rescue some forty tourists, mostly foreigners from the rooftop of a six-storey hotel near Khao San Road Sunday night. The fire occurred on the 5th floor of the Ember Hotel on Tanee Road at around 9.21pm. One woman was injured. #Thailand #Bangkok pic.twitter.com/6ZAe8oQvbb