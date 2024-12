Megsérült két, olajtermékeket szállító orosz teherhajó a rossz időjárás miatt az orosz szárazföld és az elcsatolt Krím közötti Kercsi-szorosban, és segítséget kértek – közölte vasárnap az orosz katasztrófavédelmi minisztérium a Reuters jelentése szerint.

A megrongálódott és zátonyra futott Volgoneft 212 tartályhajó fedélzetén 13 ember tartózkodott, egy másik hajón, a Volgoneft 239-en pedig 14-en sodródtak, miután megsérült. A minisztérium szerint több mint 50 embert küldtek a helyszínre, illetve bevetettek több járművet, köztük egy Mi-8-as helikoptert és egy mentő vontatóhajót is.

„A szivárgásról szóló információk tisztázása folyamatban van” – közölte a minisztérium.

Az orosz Kommerszant című újság arról számolt be, hogy a Volgoneft 212 tanker mintegy 4300 tonna fűtőolajat szállított.

A Kercsi-szorosban erős viharos szél és akár 7-es erősségű tengeri hullámzás figyelhető meg.

Two Russian oil tankers near the Kerch Strait, Black Sea, are in distress. One seems to sink and there is an obvious oil spill.



Source: Telegram / Shot pic.twitter.com/vPKrvjim8K