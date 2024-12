Izrael egyelőre nem vonul ki Szíriából

A miniszter szerint meg kell akadályozni a határvidék ellenséges kezekbe kerülését Bassár al-Aszad szíriai elnök megbuktatása után. Katz az IDF vezérkari főnökével, Herzi Halevivel és más magas rangú tisztekkel tartott biztonsági értékelésében hangsúlyozta, hogy a hely megtartása stratégiai jelentőséggel bír a szíriai fejlemények közepette.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök múlt vasárnap utasította az izraeli hadsereget az ellenőrzés átvételére a terület felett, mert szerinte összeomlott az 1974-es egyezmény, miután a szíriai hadsereg katonái elhagyták állásaikat.

IDF Heroes in Syria's Mount Hermon ??



We all agree Israel should keep the land, don't we?pic.twitter.com/pjaPWPGk7D