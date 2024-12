Lehet, hogy megvan a rejtélyes New York-i gyilkos

New York város rendőrségi vezetőinek sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a férfit a december 4-i merénylet után közzétett fotó alapján találták meg Altoona városban, és egy gyorsétteremben vették őrizetbe hétfőn. A gyorsétterem egy alkalmazottja ismerte fel a gyanúsítottat, majd értesítette a rendőröket.

Joseph Kenny New York-i rendőrfőfelügyelő a 26 éves Luigi Nicholas Mangioneként azonosította a gyanúsítottat, akit Altoona rendőrségén tartanak fogva, és hamarosan New Yorkba szállíthatják, hogy vádat emeljenek ellene. A rendőrségi vezető hozzátette: egyelőre vizsgálják a férfi aktivitását a közösségi médiában, és keresik az indítékot, de korábban nem akadt dolga az igazságszolgáltatással.

Here's two videos I had AI create to see what the suspect of the UnitedHealthcare CEO Assassination suspect could look like.



Keep in mind this is just a rendering and doesn't mean the suspects actually look like this. pic.twitter.com/g9uiPhzfxO