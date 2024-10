Új célpontokat találtak az ukrán drónoknak – az orosz alkoholgyárakat

A tél közeledtével az ukrán vezetés komoly gonddal szembesül: hogyan akadályozhatná meg, hogy az orosz légicsapások tovább rongálják az ország már amúgy is megtépázott energiaellátását és távhőhálózatát. A Kyiv Independent szerint kézenfekvő lenne, ha támadásokat indítanának az orosz katonai repterek és rakétaindító állások ellen. Viszont a nyugati szövetségesek egyelőre nem engedélyezik, hogy a tőlük kapott fegyverekkel mélyen az orosz hátországban lévő célpontokat pusztítsanak az ukránok.

Mi több, az Egyesült Államok szerint Oroszország már a csapásmérő repülőgépeinek több mint 90 százalékát kivonta az olyan rakéták, mint az amerikai ATACMS vagy a brit/francia Storm Shadow hatótávolságából, de az ukránok mindenképpen meg akarják akadályozni a várható orosz támadásokat.

"Amikor célba veszed az ellenség csapásmérő erejét, akkor két lehetőséged van. Vagy a rakétákat és a repülőgépeket pusztítod el, vagy azokat az üzemeket, ahol ezeket, illetve az ezek működéséhez szükséges anyagokat gyártják" – nyilatkozott Fabian Heinz, a Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézetének (International Institute for Strategic Studies – IISS) tudományos munkatársa.

De, hogy jön ide az alkohol? – kérdezhetnénk, látva az ukrán haderő legújabb céllistáját. "Az orosz katonai repülés nem működhet alkohol nélkül" – hangsúlyozta az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács osztályvezetője. Persze Andrij Kovalenko nem feltétlenül az oroszok iszákosságára gondolt. "Az üzemanyagoktól a fékrendszeren át a jégoldásig, rengeteg mindenhez kell alkohol. Enélkül egyetlen légierő sem tud működni" – tette hozzá.

Az alkoholgyárak eddig nem számítottak kiemelten fontos hadiüzemnek, így azokat nem is védik az oroszok. Ezért ideális célpontjai lehetnek a lassan repülő, nagy hatótávolságú ukrán drónoknak. De azért is, mert a robotok többnyire csak pár tíz kilogrammnyi robbanó anyagot képesek magukkal cipelni, szemben a rakéták akár 1000 kilós harci részével.

Márpedig a kevéske robbanószerrel egy repülőtéren nem sok kárt lehet okozni, ám egy rendkívül gyúlékony anyagot előállító üzemben már óriási lehet a pusztítás. Ezt igazolja a múlt hét két, látványos akciója is, amikor ukrán drónok orosz alkoholgyárakra csaptak le, és lángtengerré változtatták azokat.

In the Voronezh region, the Novokhoper district Ethanol-Alcohol enterprise was attacked. With a turnover of 1.5 billion, it is the largest plant in the region; Russian distilleries are used, among other things, to produce rocket fuel. pic.twitter.com/59PxQHmtAY