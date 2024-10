Kigyulladt egy atom-tengeralattjárókat gyártó üzem Angliában – videó

A Cumbria megyei Barrow-in-Furness városában működő üzemben szerda hajnalban csaptak fel a lángok. A megyei rendőrség „jelentősnek” minősítette a tüzet, amelynek oltása még reggel is tartott.

Két embert füstmérgezés tüneteivel kórházba szállítottak.

A helyszínen készült felvételek szerint az a hatalmas üzemcsarnok gyulladt ki, amelyben az önálló brit nukleáris csapásmérő kapacitást hordozó négy Vanguard osztályú tengeralattjáró is készült, és ugyanitt gyártják a jelenlegi flotta felváltására hivatott új tengeralattjárókat.

A Konzervatív Párt vezette előző brit kormány 2016-ban döntött a brit nukleáris csapásmérő erőt hordozó tengeralattjáró-flotta megújításáról, és a döntést annak idején a londoni alsóház nagy többséggel - a jelenleg kormányzó Munkáspárt támogatásával - jóváhagyta.

