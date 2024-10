Mégsem kell bíróság elé állnia a 91 éves Oscar-díjas rendezőnek

Roman Polanski évtizedekkel ezelőtt menekült el az Egyesült Államokból, miután beismerte, hogy megrontott egy 13 éves, kiskorú lányt. Egy másik állítólagos szexuális zaklatás miatt azonban nem áll bíróság elé többé, miután sikerült egyezségre jutotnia a rendezőnek és a felperesnek - írja a Guardian. A most 91 éves rendező ellen indított per jövő augusztusban került volna a Los Angeles-i polgári bíróság elé. Polanski azt állítja, hogy 1973-ban egy Los Angeles-i étterembe vitte vacsorázni az akkor 16 éves lányt, akit a beadványokban a Jane Doe álnéven említettek. A kereset szerint a férfi tequilát adott neki, majd amikor a lány szédülni kezdett, elvitte az otthonába, ahol a nő állítása szerint szexuálisan bántalmazta. A keresetet, amelyben kártérítést követeltek, 2023 júniusában nyújtották be.

Az ügyet azonban „nyáron a felek kölcsönös megelégedésére rendezték, és mostanra hivatalosan is elutasították jelentette be Polanski ügyvédje, Alexander Rufus-Isaacs. A felperes ügyvédje megerősítette a hírt a The Guardiannek, mondván, a követelések rendezéséről „kölcsönös megelégedésükre” állapodtak meg.

Több nő is vádolta már meg Polanskit zaklatással

Roman Polanskit még 1977 márciusában tartóztatták le és állították bíróság elé egy 13 éves kislány megerőszakolásáért, amit Jack Nicholson lakásán követett el. Bár Polanski bűnösnek vallotta magát, amikor kiderült, hogy letöltendő börtönt kaphat, néhány órával az ítélethirdetés előtt Franciaországba utazott, ahol francia állampolgárként nem kellett a kiadatástól tartania.

A következő évtizedekben is csak olyan országokba utazott, ahol valószínűleg nem adják ki az Egyesült Államoknak – ezért nem tudta átvenni 2003-ban a neki ítélt Oscar-díjat sem. Egyszer, 2009-ben Svájcban letartóztatták, amikor oda utazott, hogy átvegye a Zürichi Filmfesztivál életműdíját, de végül szabadon engedték. Az ügy azért nem évült el, mert egyszer bűnösnek vallotta magát, de az, hogy azóta sem jelent meg a bíróságon, önmagában is bűncselekmény. Közben az áldozat maga is kérvényezte a bíróságon, hogy zárják le az ügyet. 2017 és 2019 között négy nő vádolta meg a rendezőt azzal, hogy az 1970-es években szexuálisan zaklatta őket. Egyikük Marianne Barnard azt állította, hogy 10 éves korában molesztálta őt Polanski egy kaliforniai strandon. Elmondása szerint meztelenül akarta őt lefotózni.

Életéről egy 2011-es interjúban azt mondta: „Sosem rágódom a múlton. Ez az én csomagom. Elfogadom a dolgokat olyannak, amilyenek.”